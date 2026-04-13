El prodigio zurdo David Moreno sobresale en el 11 ideal de la cantera del Barça

El Cornellà estaba ganando en el campo 9 de la Ciutat Esportiva con una gran diana de Pol Llimós. El Sub-14 blaugrana estaba incómodo ante la presión intensa de los verdes que estaban logrando imponer su fútbol.

David Moreno había dejado destellos de su clase pero los visitantes lo habían logrado desconectar del juego.

Todo cambió a un minuto para el descanso. El árbitro señaló una discutida falta cerca del área y numerosos aficionados visitantes no quisieron ni ver lo que sabían que iba a suceder.

David Moreno es un talento con múltiples virtudes y una de ellas es su facilidad para anotar goles de falta. Y así fue.

El ex-centrocampista del Levante golpeó con su zurda con una mezcla de calidad, potencia y precisión. El portero Álex Garulo no pudo hacer nada. El balón entró por toda la escuadra y el partido mutó de manera radical.

David Moreno está sediento de triunfos / base

El golazo de David Moreno, no por esperado, despertó la admiración entre los numerosos aficionados presentes en el encuentro. Ambiente de fútbol muy sano el que se vive cada fin de semana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

David Moreno y sus compañeros crecieron en el segundo tiempo y acabaron ganando con justicia el partido.

A partir de la creatividad de David Moreno y el trabajo incansable de Antonio Amaya y Fode diallo las ocasiones blaugranas se multiplicaron.

Al final el gol del triunfo llegó tras un penalti claro que transformó de maravilla el central Derek Puig.

David Moreno es un talento diferencial / Valentí Enrich

El Sub-14 blaugrana se mantiene segundo por detrás del Girona pero la distancia con los gerundenses se ha recortado a dos puntos. David Moreno y sus compañeros prepararán esta semana un partido clave el sábado (15horas) en el campo del Espanyol.

Este partido y la próxima visita al campo del Girona el 2 de mayo son los dos partidos que serán determinantes para las aspiraciones blaugranas de proclamarse campeones de liga.

Este es el once ideal de esta semana en La Masia: Arnau Ribes, Alan Guerra, Baba, Darwin, Pesquer; Samu Borniquel, David Moreno, Lovro Chelfi; Héctor, Divine y Ruslan Mba.

El 1x1 semanal en La Masia

ARNAU RIBES: El portero del Sub-15 realizó una parada determinante cuando el Espanyol apretaba para empatar el partido. Su seguridad y carácter fueron elementos importantes para que los de Álex Fernández se impusieran 3-1.

ALAN GUERRA: El lateral del Sub-14 tuvo mucho trabajo contra el Cornellà (2-1). Alan se empleó a fondo en ataque y brilló especialmente con correcciones defensivas.

BABA KOUROUMA: El central guineano sobresalió por su excelente salida de balón. El hermano de Ilaix estuvo impecable en las vigilancias defensivas en la victoria clave del Juvenil A (0-3) en el campo del Sabadell.

Baba Kourouma fue el capitán del Juvenil A del Barça en Sabadell / CE Sabadell

DARWIN ZAMORA: El central zurdo del Sub-15 ofreció un recital contra el Espanyol. Darwin estuvo rápido, concentrado y muy listo para frenar los ataques y transiciones del conjunto perico.

JORDI PESQUER: El potente lateral zurdo del Juvenil B anotó uno de los tres goles de su equipo contra el CE L'Hospitalet. Pesquer suplió a Iu en la demarcación de '11' con éxito.

Jordi Pesquer es un carrilero espectacular / FCB

SAMU BORNIQUEL: El mediocentro aragonés comandó con Hugo Garcés el centro del campo del Sub-16 en el campo del Espanyol (1-2).

DAVID MORENO:El Sub-14 empezó perdiendo contra el Cornellà. El gol de Pol Llimós fue equilibrado por el golazo de falta de David Moreno que lideró la remontada 82-1).

Así celebró David Moreno su golazo de falta al Cornellà / Valentí Enrich

LOVRO CHELFI:Ante las bajas de numerosos centrocampistas, Pol Planas resituó al croata de interior y ofreció un gran nivel en el campo del Sabadell (0-3).

HÉCTOR ASUMU: El potente extremo zurdo del sub-15 fue un dolor de muelas constante para el Espanyol. Héctor anotó el 2-0 con una gran definición en un libre indirecto.

Héctor Asumu es un extremo diferencial / Dani Barbeito

DIVINE EJIOFOR: El poderoso delantero centro del Sub.15 marcó el primer gol con un toque sutil y ofreció una magnífica asistencia del definitivo 3-1 contra el Espanyol.

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Divine Ejiofor es un goleador nato / Dani Barbeito

RUSLAN MBA: El extremo izquierdo del Sub-16 marcó el definitivo 1-2 en el campo del Espanyol. La conexión Artem-Rus fue extraordinaria en Sant Adrià.