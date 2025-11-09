David Moreno, la gran joya de La Masia, vuelve a lo grande

Sport lo anunció el viernes. La mejor zurda de la Masia está de vuelta. Sabíamos que había llegado la hora pero no podíamos esperar que la explosión fuera tan inmediata. Dicho y hecho.

David Moreno debutó este sábado tras muchas semanas de no poder jugar. Unas molestias en el psoas provocadas por el crecimiento le habían apartado de los terrenos de juego.

El campo de fútbol Ramon Farrús de Lleida donde juega el Atlètic Segre fue el escenario escogido para el debut esta temporada de la gran perla de la cantera del Barça. En La Masia hay talentos extraordinarios pero lo de David Moreno (13 años) es otro cantar.

David Moreno asegura desequilibrio y gol / Dani Barbeito

El ex jugador del Levante (jugó allí hasta el verano del 2023) empezó el partido en el banquillo. Sentado al lado de Adrià Monràs y Bernat Gispert (los entrenadores) David observó los primeros 35 minutos de dominio blaugrana sin goles. El cuerpo técnico decidió que entrara tras la charla técnica del descanso y el efecto fue inmediato.

El Sub-14 blaugrana (antiguo Infantil A) abrió la lata a los seis minutos de la reanudación y lo hizo gracias a la zurda incunable de Moreno. David agarró un balón y se inventó un pase al espacio para que Agus Marcet definiera con gran calidad ante el portero leridano. Poco después Agus marcó el 0-2 en una jugada poco vistosa pero muy efectiva.

David Moreno celebra un gol / Valentí Enrich

El 0-3 sí que fue vistoso y también efectivo. Un gol que volvió a llevar el sello de la varita mágica del poeta del gol de La Masia. David Moreno controló un esférico fuera del área y se perfiló para su zurda y envió la pelota a la escuadra. Habían pasado 11 minutos de la segunda parte y el Barça ganaba 0-3. De una primera parte compleja se había pasado, David mediante, a un segundo tiempo plácido.

El Atlètic Segre había encajado dos goles en sus cuatro anteriores partidos y había resistido en la primera parte. La presencia de David Moreno en la reanudación dilapidó la resistencia leridana que acabó el partido aceptando resignados el resultado final (0-4).

David Moreno es un jugador de gran talento / Dani Barbeito

El valenciano estaba situado como interior izquierdo. Aunque aún falto de ritmo, a David se le vio con mucho dinamismo y ganas de volver a divertirse.

Al margen del pase de gol y el tanto espectacular 'Deivit' dejó dos o tres detallitos más de crack. Hubo una jugada en la que incluso provocó que su compañero Alan Guerra se pusiera las manos en la cabeza alucinando con el gesto técnico de David.

Adrià Monràs no quiso arriesgar y después de 25 minutos de clase magistral de David Moreno, decidió sustituirlo. Sin él en el campo, el Sub-14 blaugrana marcó el 0-4 en una buena acción de Antonio Amaya que aprovechó la asistencia de un inspirado Agus Marcet.

Con esta victoria, el Barça se mantiene segundo a un punto del Espanyol. Los infantiles de segundo año blaugranas jugarán el próximo fin de semana contra el AEM, la jornada siguiente visitarán el campo del Cornellà y el 29 de Noviembre recibirán al Espanyol en un partido que puede ser determinante.

El último derbi que jugó David Moreno marcó tres goles y en el tiempo añadido se inventó un tanto al más puro estilo Messi que se convirtió en viral.

Ha valido la pena esperar. David Moreno ha vuelto y lo ha hecho a lo grande. Toca disfrutar.