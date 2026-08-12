Dany Freire, el nuevo talento de La Masia que ya ilusiona al Barça

La Masia vuelve a examinar de cerca a uno de esos jóvenes talentos que buscan hacerse un nombre en el fútbol europeo. Dany Freire, delantero de 15 años, está a prueba con el FC Barcelona, tal y como adelantó el medio luxemburgués Mental.lu, después de llegar procedente del Racing Union Lëtzebuerg y ya ha dejado una primera señal de su potencial: marcó en su debut con el Juvenil B.

Daniel da Luz Lima Freire, nacido en Lisboa el 19 de septiembre de 2010, ha aterrizado en Barcelona después de varias temporadas de crecimiento en el fútbol luxemburgués. Su primera oportunidad para demostrar sus condiciones llegó el pasado 31 de julio, en un amistoso de pretemporada frente al CF Badalona. El joven atacante fue el autor del único gol azulgrana pese a la derrota por 2-1. Un estreno goleador que alimenta las buenas sensaciones alrededor de una de las jóvenes promesas que está siendo observada estos días por el fútbol formativo azulgrana.

A sus 15 años, el futbolista afronta ahora el desafío de convencer a los técnicos blaugranas y demostrar que tiene las condiciones necesarias para continuar su formación en La Masia, uno de los grandes escaparates del fútbol base mundial.

La noticia del medio luxemburgués / Mental.lu

Una perla forjada en Luxemburgo

Antes de llamar la atención del Barça, Freire desarrolló buena parte de su formación en Luxemburgo. Llegó al Racing Union Lëtzebuerg en 2017, pasó posteriormente por el Fola Esch y regresó al Racing en 2025.

Su última temporada terminó con un título y con el joven atacante como protagonista. El 5 de junio de 2026, en la final de la Copa de los Cadetes ante el Etzella Ettelbruck, Freire marcó un gol y repartió una asistencia. El encuentro acabó 2-2 y el Racing terminó conquistando el trofeo tras imponerse 5-3 en la tanda de penaltis.

Además, pese a su corta edad, llegó a competir con los Sub-19 del Racing en la UEFA Youth League, una experiencia de gran valor dentro de su proceso de formación.

Portugal también ha puesto sus ojos en él

Freire posee las nacionalidades luxemburguesa y portuguesa y anteriormente defendió los colores de las categorías inferiores de Luxemburgo. Su presente internacional, sin embargo, está ligado a Portugal. El atacante es actualmente internacional Sub-15 con el combinado luso, con el que suma cuatro apariciones. En mayo de 2025 también formó parte del equipo que conquistó el Torneo Vlatko Marković.

Ahora llega el momento de dar el siguiente paso. Dany Freire está a prueba en el Barça y quiere convertir estas primeras buenas sensaciones en una oportunidad para quedarse. Su gol ante el Badalona ya ha puesto el foco sobre él. El camino todavía es largo, pero la primera impresión no podía ser más ilusionante: la joven perla procedente de Luxemburgo busca hacerse un hueco en La Masia y ya ha empezado marcando.