Dani Segovia y la 'teoría Cruyff': El maestro por excelencia en el fútbol-7 del Barça

El Barça anunció recientemente los entrenadores para el fútbol formativo del club del curso 2026-27. La atención se centró en las renovaciones de Pol Planas y Cesc Bosch, los ascensos de Álex Fernández y Juanan Gil o el fichaje de Albert Peris. En el fútbol-7 también destacan ascensos como el de Oriol Juan o Paco Revert.

En SPORT queremos darle visibilidad y poner en valor el trabajo de los formadores de la mejor cantera del mundo y en este sentido vale la pena deternos por un momento en el nombre de Dani Segovia.

Dani Segovia es uno de los entrenadores con más años en el fútbol-7 / Valentí Enrich

El reusense sumará este próximo curso su decimosegunda temporada en los banquillos del fútbol-7 del Barça. Será su décima campaña en la que ejerce como primer entrenador en categoría prebenjamín, benjamín o alevín. Segovia ha dirigido esta última temporada el Sub-10 A y este próximo curso será el entrenador del Sub-10 bB.

Hay tres clubs claves para Dani Segovia antes de dar el salto al Barça. Son el Pare Manyanet, el Barri Santes Creus y el Reus. En estas tres entidades militó como jugador y también como entrenador. Su llegada al Barça fue en el verano del 2015 para ejercer de segundo entrenador del prebenjamín. Segovia se convirtió durante dos temporadas en el ayudante de Juanan Gil, actual entrenador del Sub-12 barcelonista.

Dani Segovia es uno de los formadores más completos de la cantera del Barça / FCB

Su primer reto como primer entrenador fue en el equipo más pequeño de la cantera, el prebenjamín. Después de dos temporadas como auxiliar entrenando niños de siete años, Dani Segovia se estrenó como 'míster' principal en la temporada 2017-18. En este mismo cargo se mantuvo durante tres temporadas hasta que ascendió al Benjamín A, equipo al que dirigió durante tres cursos más.

Segovia ha estado siempre bajo al dirección de Marc Serra, el eterno coordinador del fútbol-7 del Barça. Serra es un 'viejo zorro' que sabe mantener a su lado a los mejores formadores, muy consciente de la teoría Cruyff. El gran referente técnico de la historia del Barça siempre defendía que los mejores entrenadores tenían que estar en los equipos benjamines y alevines.

Dani Segovia suma más de una década trabajando en el fútbol formativo blaugrana / FCB

La teoría de Cruyff es que los entrenadores en la cantera son profesores de fútbol y que lo más importante es enseñar a jugar y ayudar a potenciar los aprendices de futbolistas. Cruyff defendía que en estas edades los niños son esponjas y que son capaces de asimilar muchos conceptos de manera mucho más provechosa que cuando ya son cadetes o juveniles.

Marc Serra, como coordinador del fútbol-7, cuida a los formadores en estas categorías y logra que haya mucho nivel de entrenadores y en este aspecto sobresale la figura de Dani Segovia.

Con el ascenso de Juanan Gil al Sub-12, Dani Segovia es el entrenador que más años suma de manera consecutiva dirigiendo equipos del fútbol-7 del Barça. Segovia se ha convertido en un especialista en la edad benjamín que ayuda mucho al crecimiento de los chicos que dirige.

El Prebenjamín de Juanan Gil y Dani Segovia en un partido en la CE Joan Gamper / FCB

Por sus manos han pasado jugadores como Ebrima Tunkara que iniciará la pretemporada con el primer equipo o Iker Rodríguez, la gran joya de la Masia en la portería. En esta década formando talentos también ha entrenado futbolistas como Nuhu Fofana , Michal Zuk o Jordi Pesquer (Juvenil A) o muchos otros que siguen creciendo en la cantera blaugrana como Divine Ejiofor, Lucas Bernal o Fode Diallo.

Dani Segovia es un fijo en el fútbol-7 del Barça ya que es un técnico que siempre da el 100% de sus posibilidades. El esfuerzo es, para él, innegociable y vive su profesión de formador de manera muy intensa.

El Sub-10 se proclamó campeón de la Pinares Cup / FCB

Lo que más le valoran en el club es que las plantillas que él dirige mejoran de manera sustancial desde que arranca el curso en septiembre hasta que finaliza en junio. Los jugadores evolucionan de una manera muy importante tanto a nivel individual como en su aportación colectiva.

Dani Segovia lo logra gracias a la minuciosidad con la que se prepara y vive los entrenamientos semanales. El reusense sigue la metodología del club de manera muy fiel y atiende a pequeños detalles para que el jugador aproveche estas sesiones.

Dani Segovia es un fijo en el fútbol-7 del Barça / FCB

Los partidos son importantes pero la clave para Dani Segovia está en preparar y ejecutar entrenamientos muy intensos en los que el jugador no para quieto y aprende muchísimo. El aprendizaje viene también como consecuencia de ser muy exigentes con el jugador. Segovia está muy pendiente de ellos y logra que saquen todo su potencial.

El club tiene que captar grandes talentos pero luego es clave poner las herramientas para el desarrollo futbolístico y en esto Dani es un maestro.

Ebrima llegó al Barça procedente del cerdanyola / Instagram

A los jugadores los anima y les incita a darlo todo y disfrutar de cada ejercicio sea una rueda de pases o un juego de posición.

La clave está en mimar los detalles y sentir pasión por la formación. Para un formador lo principal es poner el foco en la mejora del jugador y no obsesionarse con la evolución de uno mismo como técnico para saltar categorías y llegar a la élite.

Dani Segovia trabaja en el Barça des de la temporada 2015-16 / FCB

Aquí volvemos a la teoría Cruyff. El que fuera maestro de Guardiola y también del director del fútbol base José Ramon Alexanko, defendía que el objetivo de los entrenadores del fútbol base tiene que ser disfrutar enseñando y que los jugadores jóvenes evolucionen y crezcan en un modelo. Y en esto Dani Segovia es uno de los mejores.

Cada año se marca trabajar a fondo con su plantilla y dejarla al final de curso en mejores condiciones para el siguiente formador que dirija a esta generación se encuentre a niños más preparados para seguir creciendo.

El trabajo de Dani Segovia, como el del resto de entrenadores, no se basa solo en lograr que su equipo funcione sino que también le dedica mucho de su tiempo a la captación. Segovia siempre ha controlado el mercado de la zona de Reus y esta labor oscura de conocer los talentos emergentes es muy productiva para el club.

Dani Segovia es un formador excelente / FCB

Hay que recordar que en la plantilla del primer equipo del barça hay jugadores que se han iniciado de blaugranas en el fútbol-7. Lamine Yamal, Bernal, Cubarsí, Gavi y Balde han crecido como jugadores de la cantera desde estas edades. Contar con los mejores formadores como Dani Segovia es un lujo del que el Barça no puede prescindir.

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Esta temporada Dani Segovia dirigirá el Sub-10 B con la ayuda de Óscar Allende. Los jugadores que estén bajo su tutela crecerán de manera exponencial durante todo el curso. Esta es la rueda que ssiempre gira y nunca descansa y que provoca que La Masia sea la academia más admirada y seguida del mundo.