Dani Rodríguez vuelve antes de lo previsto de la lesión en el Barça

Desde que debutara con el primer equipo del Barça a finales de la temporada pasada, la suerte no está acompañando precisamente a Dani Rodríguez. El extremo, uno de los futbolistas más desequilibrantes que han salido de La Masia los últimos tiempos, justo el día de su estreno frente al Valladolid en Pucela sufrió un doloroso contratiempo. Una luxación de hombro no solo provocó que tuviera que abandonar ese día tan señalado para él antes de hora, sino que hizo también que se perdiera toda la pretemporada.

En la trayectoria de un futbolista los momentos, el contexto, suelen ser determinantes. Dani estaba por aquel entonces en el radar de Flick, se le presentó una grandísima oportunidad de estrenarse con el primer equipo. Un sueño cumplido para el donostiarra. Pero se torció el destino con ese revés. No pudo seguir en dinámica con primer equipo y esta temporada regresó ya a las órdenes de Juliano Belletti en el filial.

El Dinamo apretó mucho en enero

Le costó coger el ritmo, lógicamente, al atacante vasco. Pero lo cierto es que a mediados del presente curso estaba ya con ritmo y siendo el agente más desequilibrante del flanco ofensivo del Barça Atlètic. A su nivel y en forma, el nivel de Dani está muy por encima de la Segunda RFEF. Como informamos en SPORT, tuvo ofertas importantes para salir en este mercado invernal. Uno de los clubes que más apretó fue el Dinamo de Zagreb, que lo quería a toda costa.

Dani Rodríguez es un extremo espectacular / Gorka Urresola

El Barça, finalmente, se cerró en banda y apostó porque el donostiarra se mantuviera en el club y se priorizó que ayudara a buscar el ascenso a los de Belletti con proyección de sumar a la causa de Flick si este lo creía necesario. De hecho, entró en la convocatoria ante el Slavia de Praga en Champions League. Pero otra vez el destino le tenía reservado a Dani un revés. Se lesionó él solo ante el Barbastro: rotura parcial del tendón del cuádriceps.

Vuelta próxima

Se apostaba por tratamiento conservador, pero las previsiones iniciales apuntaban a 2-3 meses de baja. Había el riesgo, incluso, de que Dani ya no regresara este curso. Pero el proceso ha ido muy bien, el futbolista se ha aplicado al máximo y, según ha sabido SPORT, su vuelta esta ya próxima.

La idea es que empiece a entrenar con el grupo los próximos días y regrese a los terrenos de juego antes de que termine la fase regular. Será un activo imprescindible para Belletti para hacer un buen 'rush' final de curso y lograr meterse en el TOP-4 para disputar los playoffs de ascenso.

Futuro

Más allá de esa buena noticia, cabe recordar que el extremo termina contrato en 2027. Centrado solo en este final de temporada, habrá que deshojar la margarita sobre dónde jugará la próxima temporada. Ofertas no le faltan. El Dinamo de Zagreb sigue detrás y tiene propuestas de otros países e incluso de Primera en España. Veremos qué decisión toma el Barça, si apuesta por traspaso (guardándose recompra o porcentaje de futura venta) o por renovación más cesión.