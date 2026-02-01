Dani Rodríguez se sale y Delgado culmina un triunfo brillante del Barça Atlètic

El primer equipo que dirige Flick es el espejo del Barça Atlètic de Belletti. En Terrassa, el filial blaugrana imitó lo que el primer equipo mostró en Anoeta y en Elche en lo bueno y en lo malo. El segundo equipo culé generó incontables ocasiones de gol pero perdonó en exceso.

Terrassa-Barça Atlètic Segunda Federación Jornada 21 Terrassa FC 0 2 Barça Atlètic Alineaciones Terrassa FC Marcos, Isma, Beamonte, Álvaro, Barrero, Cortés, Guti, Gil (Casti min.76), Nahuel (Laurens min.75), Aythami (Joel min.46) Barça Atlètic Kochen, Anaya, Campos, Cortés, Jofre (Oduro min.86) ; Tommy (Pedro Rodríguez min.46), Fariñas, Toni (Juan min.56); Dani Rodríguez (Guille min.89), Joaquín, Aziz (Ureña min.56)

El triunfo final (0-2) hizo justicia a un vendaval ofensivo de los de Belletti que ganaron aunque con un resultado excesivamente corto por sus méritos. El tercer triunfo a domicilio del curso llegó cuando el equipo más necesitaba ganar para no perder una plaza de play-off. El Barça Atlètic sube a la cuarta plaza y se mantiene a siete puntos del líder, el Poblense.

Jofre Torrents fue titular contra el Terrassa / FCB

El Terrassa de Oriol Alsina estaba plantado en su campo con un 4-2-3-1 reactivo ante un filial blaugrana dominador. Los de Belletti tocaban y tocaban con calma y a los tres minutos ya avisaron con un remate de Toni Fernández que salvó Marcos.

El portero del conjunto egarense fue clave para salvar el gol de Aziz que remató con malicia pero no pudo sorprender al guardameta local. Insistía el Barça Atlètic con un Dani Rodríguez estelar que generó una gran oportunidad de Fariñas bloqueada por la defensa del Terrassa.

Dani Rodríguez es el mejor jugador de la Segunda Federación / FCB

El equipo de Oriol Alsina solo dio señales de peligro en el tramo final del primer período. Los locales pidieron penalti por unas manos involuntarias de Jofre y avisaron con un remate de Mario. En un minuto, el 28, habían generado más peligro que en el resto de minutos.

Dani Rodríguez seguía a lo suyo con jugadas individuales a lo Messi que no podía parar el Terrassa. En el minuto 31 una genialidad del vasco no fue gol porque lo evitó bajo los palos Isma. Dani la volvió a liar a cuatro minutos para el final tras una conducción y doble regate de genio.

El B insistía y Toni rozó el gol pero cuando más cercano parecía el 0-1 el Terrassa también tuvo sus ocasiones en los últimos instantes del primer período con dos córners muy peligrosos.

Kochen fue el guardameta titular en Terrassa / FCB

La entrada al descanso de Pedro Rodríguez por Tommy dio más criterio y calidad al centro del campo y el filial generó ocasiones más que suficientes para ganar con holgura.

Si Pedro generaba juego, el desequilibrio lo continuaba poniendo Dani Rodríguez al que solo le faltaba un pelín más de acierto en sus chuts para culminar una actuación antológica.

Joaquín Delgado avisó a la hora de partido con una ocasión tremenda pero entre el desacierto de los atacantes blaugranas y la inspiración de Marcos el marcador no sufría variaciones. Jofre Torrents rozó el gol pero el veterano guardameta se lució con un paradón imperial.

El Terrassa notaba el cansancio y solo avisaba a balón parado y con contras muy puntuales. En el minuto 73 se hizo justicia tras otra jugada maravillosa de Dani que culminó muy oportuno Joaquín Delgado. El jugador cedido por el Oviedo es el '9' que necesitaba el filial. Aunque el Terrassa lo intentó con más corazón que cabeza las mejores ocasiones siguieron siendo de un filial que pudo golear.

Joaquín Delgado firmó un doblete en Terrassa / FCB

El Barça Atlètic perdonó una y otra vez pero en el minuto 95 una buena incursión de Ureña acabó con un chut despejado por Marcos que transformó Joaquín Delgado. Tercer gol del delantero andaluz con el Barça Atlètic y victoria corta pero muy merecida del equipo de Belletti.

Pedro Rodríguez se reivindicó con 45 minutos espectaculares mientras que Álex Campos culminó un partidazo en el eje defensivo. Buscar talento internacional puede ser una buena opción pero sin olvidar que los de casa nunca fallan y siempre sacan las castañas dsel fuego.