Dani Rodríguez lidera la reacción de un Barça Atlètic que roza una remontada histórica

Juliano Belletti había explicado en la previa del partido que el hecho de no haber jugado el fin de semana contra el Valencia Mestalla suponía un extra de motivación para sus jugadores a la hora de competir. No se notó en absoluto en unos primeros minutos de partido que condenaron al filial. Los tres goles que había encajado tras 18 minutos parecían dejar resuelto el partido pero una segunda parte espléndida del filial salvó un empate en el campo de un rival directo.

Atlético Baleares-Barça Atlètic Segunda Federación Jornada 14 Atlético Baleares 4 4 Barça Atlètic Alineaciones Atlético Baleares Pablo, Ramis, Alejandro (Bejarano) , Pol, Serrano, Sheriff, Bonet, Jofre, Moha Keita (Miguelito min.80), Tovar, Morillo (Carlos Julio min.80). Barça Atlètic Kochen, Anaya (Nil Teixidor min.88), Mbacke, Cortés, Oduro (Aziz min.26); Roger (Nuhu Fofana min.46), Brian, Juan ( Guille min.88); Toni, Dani Rodríguez, Jofre Torrents (Walton min.74),.

El inicio del partido para el Barça Atlètic fue grotesco. Un penalti inexistente de Cortés que se llevó de manera limpia el balón posibilitó que Moha Keita inaugurara el marcador en el minuto 2.

Quedaba un mundo pero el equipo de Belletti estaba tan nervioso como inseguro y así llegó el 2-0 cuando tan solo estábamos en el minuto 8 del encuentro. Toni no defendió bien una acción profunda de los locales y Gerardo Bonet lo aprovechó para anotar un gol clave.

El estado de shock de los blaugranas se amplió con un error incomprensible de Kochen que regaló el gol al máximo realizador del Baleares Tovar. Era el minuto 18 y el Barça se encontraba con un contexto de partido imposible de gestionar.

Cortés fue titular contra el Atlético Baleares / FCB

A partir de aquí el equipo empezó poco a poco a ordenarse con el balón y frenó la sangría. Dani Rodríguez y Toni asumieron el mando y empezaron a generar peligro.

En la segunda mitad, la entrada de Nuhu Fofana provocó que Dani Rodríguez pudiera ejercer de extremo derecho y en esta demarcación el vasco resultó clave. Dani se inventó el 3-1 en una acción de crack. El zurdo se fue de su marcador con un recorte y definió de lujo. El de Astigarraga completó una segunda mitad magistral.

Los de Belletti se lo creyeron y su fe tuvo la justa recompensa tras un córner lleno de rebotes que acabó con un remate a la red de Juan Hernández. Quedaban 23 minutos de partido y el empate parecía un hecho pero el destino fue cruel con una contra del Atlético Baleares que culminó Morillo. Ni el 4-2 hundió a las promesas blaugranas.

Moha Keita fue el mejor del Atlético Baleares / Atlético Baleares

Pese a que solo quedaba un cuarto de hora, el segundo equipo blaugrana no se rindió y Mbacke, a cinco para el final, desequilibró a base de potencia y calidad con un gol que dejó tocado a los locales.

El Barça Atlètic creaba peligro en cada ataque y en el minuto 90 Aziz pudo empatar el partido tras una genialidad de Dani Rodríguez. Jugadón del vasco y remate perfecto del ghanés.

En el añadido el lateral zurdo Álex Walton rozó la remontada con un chut que salió muy cerca de la portería del conjunto balear.

Tras un inicio tétrico, el Barça Atlètic se rehizo y mereció ganar un partido de locura total. Empate que cierra un 2025 de altibajos constantes del segundo equipo barcelonista.