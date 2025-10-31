Dani Rodríguez: 12 minutos para saltar de pantalla

Los 12 minutos que jugó Dani Rodríguez en el último partido liguero del Barça Atlètic son los más extraños de su carrera en la cantera blaugrana. El de Astigarraga arrancó el partido como titular en una delantera que completaban sama Nomoko y Óscar Ureña. Dani partía como extremo izquierdo puro.

El '7' blaugrana arrancó muy enchufado y en los primeros instantes fue el gran protagonista del encuentro. Una buena presión, un pase impreciso y un buen control fueron el preludio al primer gol en el que Dani interviene de manera determinante.

El extremo blaugrana está bien posicionado enganchado a la banda izquierda y estirando el campo hasta que Oduro le envía un pase largo tenso más que interesante.

Este envío para el ex de la Real Sociedad lo aprovecha el delantero blaugrana con una maniobra genial en la que arranca con potencia, supera por velocidad a su marcador y después de dejar botar cuatro veces el balón engancha un centro impecable para Ureña.

El ampurdanés remata al primer palo aprovechando un servicio impecable de Dani que certificaba su primera asistencia del curso. Era la tercera titularidad y el sexto partido del extremo zurdo en la segunda Federación y parecía que todo funcionaba a las mil maravillas.

Dos minutos después el portero Emilio Bernad lo busca con un pase largo al que Dani no puede llegar ya que su gran desmarque es insuficiente ante el envío excesivamente directo del guardameta.

Un minuto después vuelve a entrar en juego Dani que es alimentado por Oduro y busca aprovechar su gran confianza para seguir desequilibrando.

Cambio de ritmo del extremo de Astigarraga con el que supera al lateral del Poblense que se ve obligado a bloquear el centro peligroso del 7 blaugrana. Córner forzado que curiosamente va a ser nefasto para los intereses de dani y del Barça.

El filial blaugrana no acierta en el saque de esquina y en la contra del conjunto balear Joan Anaya acaba cometiendo una falta que le cuesta la expulsión. Además de quedarse con 10, el Barça Atlètic recibe el empate en la falta posterior a la acción de Anaya.

Belletti mueve ficha y decide reequilibrar el equipo. Sama está en un momento de forma único y Ureña es la apuesta para jugar de nueve...Con todo, el sacrificado es Dani Rodríguez que es reemplazado por Mbacke.

El extremo izquierdo de 20 años ha vivido los 12 minutos más surrealistas de su corta carrera. Lo ha hecho todo bien pero ha sido víctima de las circunstancias.

Su cara refleja una mezcla de impotencia y resignación. El partido se disputó el domingo y con el paso de las horas y los días Dani ha podido centrarse en el siguiente reto.

Tras ocho jornadas de campeonato el '7' blaugrana aún no ha podido completar los 90 minutos de un partido ni estrenarse como goleador.

En el curso pasado sumó tres goles y tres asistencias en los 384 minutos que las lesiones le permitieron jugar con el filial. Ahora toca seguir disfrutando de la salud deportiva y entender que si los problemas físicos no interfieren Dani va a dar un salto de calidad evidente.

El primer paso es convertirse en una pieza clave para Belletti y en Montilivi este domingo (12h) puede ser el día. Ante el Girona B y en un campo de Primera Dani pueda explotar todo el potencial inmenso que ya dejó entrever en los primeros instantes del partido ante el Poblense.

Si Dani logra rendir con continuidad y regularidad Flick puede acordarse en cualquier momento de un futbolista al que ya hizo debutar el pasado curso en Valladolid. Con un Sama Nomoko inmenso en la demarcación de extremo derecho, Dani puede aprovechar el momento para reivindicarse como un '11' de gran presente y enorme futuro. Con un Raphinha renqueante y un rashford irregular si dani consigue volar, el primer equipo no es una utopía.

Para ello tienen que alinearse los astros por una vez. Las lesiones y un contexto desgraciado como contra el Poblense pueden quedar atrás y que por una vez la dinámica positiva confluya para que el potencial estelar de Dani Rodríguez Crespo se abra paso. Los 12 minutos más extraños tienen que ser una plataforma para saltar de pantalla.