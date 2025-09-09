Dani Ávila: el retorno paulatino del mejor socio de Lamine en la cantera

La generación del 2007 es una mina de recursos inacabable para el Barça. Hansi Flick disfruta de la precocidad increíble de Lamine y Cubarsí y confía en que esta temporada puedan explotar Marc Bernal y Jofre Torrents.

Con Juliano Belletti Xavi Espart, Landry Farré, Cuenca, Quim Junyent o Juan Hernández son algunos de los futbolistas destacados de esta quinta.

Dani Avila es un '6' de mucho talento / Dani Barbeito

No hay que olvidar que los futbolistas nacidos en el 2007 son esta temporada juveniles de tercer año y su equipo natural sería tradicionalmente el Juvenil A.

Pol Planas cuenta con una mayoría de futbolistas juveniles de primer o segundo año pero una de las excepciones es Dani Ávila.

Dani coinció con Yako la temporada pasada / Dani Barbeito

El murciano aspira a ser el gran cerebro del Juvenil A y si las lesiones se lo permiten está llamado a la prolongación del cuerpo técnico en el campo.

Los problemas físicos que ha arrastrado en los dos últimos cursos son el único motivo por el que Dani Ávila no ha podido 'volar' como algunos de sus compañeros de generación.

Ávila y Lamine coincidieron tres temporadas en la cantera del Barça / FCB

Ávila llegó al Barça en la temporada 2018-19 y enseguida se convirtió en uno de los puntales del Alevín A que dirigía Marc Serra. Ávila fue fichado del Murcia y a una gran velocidad se adaptó al juego del Barça.

Centrocampista potente y con una visión de juego excepcional, Dani sorprendió des del primer día por un disparo a portería tan potente como peligroso.

Dani Ávila con Talin Alexanko y Joan Soler / FCB

Ávila no se cansó de marcar goles pese a que su rol de '6' no le permite pisar prácticamente el área.

En su primer año de alevín y sus dos temporadas de infantil Dani se asoció a menudo con Lamine ya que el de Rocafonda ejercía de '9' y el murciano de mediocentro. Muchos goles de Lamine llegaron con pases medidos de Ávila.

Dani Ávila es un mediocentro muy completo / Valentí Enrich

Hasta la temporada 2022-23 la progresión de Dani Ávila fue impecable siendo una de las grandes joyas de esta magnífica generación del 2007. Lamine 'comía' aparte pero Ávila estaba al nivel de Cubarsí, Bernal o Jofre. Las dos últimas temporadas su progresión se ha visto cortada por las lesiones.

En su primer año de juvenil Ávila ya alternó el Juvenil B (6 partidos) con el Juvenil A (4 partidos) pero las lesiones le impidieron gozar de continuidad.

La temporada pasada sumó 12 partidos ( 9 en Liga y 3 en Youth League) pero nuevamente problemas en los isquios le dejaron fuera de los planes de Belletti.

Dani Avila celebra un gol con Saca y Landry / Valentí Enrich

Ávila es un chico excepcional que se ha adaptado de maravilla al Barça y a la residencia de La Masia.

Sus técnicos destacan su espíritu de equipo y los formadores de La Masia han podido comprobar como su evolución académica siempre ha sido tan positiva como su rendimiento en el campo.

Ávila es un chico que siempre se ha expresado con mucha fluidez y ante las cámaras de Barça TV se defendía con un catalán notable.

Dani Avila destacó de infantil como uno de los mejores de su quinta / Dani Barbeito

Los problemas físicos que ha sufrido en estas dos últimas temporadas no le han hecho tirar la toalla y el murciano ha trabajado muy duro para volver.

Ver a algunos de sus compañeros de generación en el primer equipo no le genera angustia ni ansiedad para volver. Dani sabe que tiene quie ser paciente para que su retorno sea esta vez exitoso y los problemas físicos queden arrinconados.

Para ello se ha trabajado duro con el objetivo de fortalecerlo en el aspecto físico y moral y concienciarlo de que el retorno tiene que estar presidido por la cautela y la paciencia.

Dani Ávila ha superado una grave lesión / FCB

El plan para Ávila es que pueda ir sumando minutos des de la primera jornada pero que lo haga de manera progresiva y con mucha prudencia.

A sus 18 años y en su tercera temporada de juvenil Dani Ávila entiende que todavía está a tiempo de coger el tren del Barça y volver a ser el mejor socio de Lamine. El ejemplo de casadó o Fermín permite a Ávila y al resto tener presente que lo importante no es llegar pronto sino hacerlo cuando se está preparado.

En el caso de Ávila nadie duda que si sus piernas responden, el talento y la inteligencia pondrán el resto para ser un futbolista clave.

Dani Avila ha crecido en La Masia / Valentí Enrich

Asumir el reto de ser el líder de un Juvenil A extremadamente joven es ilusionante para un Ávila que quiere volver a disfrutar del fútbol y demostrar que la generación del 2007 sigue teniendo sorpresas y 'bombas' que nadie espera.

El Juvenil A del Barça de Pol Planas debuta este domingo en la Ciutat Esportiva contra el Zaragoza.

Los blaugranas son los vigentes campeones pero este curso prácticamente contarán con una plantilla nueva y muy joven. Dani Ávila espera poner el puntito de 'veteranía' para que el equipo combine buen juego y eficacia competitiva. Si volvemos a ver la versión de aquel Dani que era el mejor socio de Lamine, el objetivo estará muy cerca de lograrse.