Dani Ávila renueva y asciende al Barça Atlètic: "Toca bien, es muy inteligente, técnico y chuta de maravilla"

Es otro miembro privilegiado de la generación del 2007. La quinta de Lamine parece inacabable y en realidad se trata de una generación inmensa en talento y variedad. Daniel Ávila Mármol es el capitán del Juvenil A que ascenderá al Barça Atlètic tras haber renovado hasta junio del 2028. Esta ampliación de contrato anunciada por el Barça contempla una tercera temporada opcional.

Dani Ávila posa con José Ramón Alexanko / FCB

El Barça ha hecho oficial el segundo 'fichaje' de la temporada tras la renovación de Shane Kluivert.

Dani es un mediocentro puro de 19 años con un manejo de balón extraordinario, una visión de juego muy inteligente y un golpeo de balón notable.

Dani Ávila ha firmado su renovación con el Barça / FCB

Ávila fue fichado del Murcia en edad alevín y su adaptación al equipo que dirigía Marc Serra fue fulgurante.

Un crecimiento integral

Ávila ingresó en La Masia en el mismo verano que Pau Cubarsí pasó del Girona al fútbol formativo blaugrana. Dani se ganó la titularidad en un equipo en el que brillaban, además de Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal entre muchos otros.

Si Lamine y Bernal ofrecían desequilibrio y goles, Ávila era el contrapunto táctico perfecto, un '6' puro nacido para jugar en el Barça.

Dani Ávila era uno de los destacados de su quinta con el Infantil A / Valentí Enrich

El murciano encajaba como un guante en el estilo Barça y en el salto al fútbol-11 continuó creciendo.

Con jugadores como Xavi Espart, quim Junyent, David Saéz o Juan Hernández se entendía de maravilla y sus dos años como infantil fueron inmejorables.

En el Cadete B Ávila destacó por su liderazgo / David Ramírez

Con el Cadete B de Pol Planas Ávila continuó siendo una pieza clave del equipo (26 partidos y 4 goles) e incluso se ganó el ascenso puntual al Cadete A.

La temporada 22-23 fuer la última en la que el ex del Real Murcia pudo rendir de manera regular y continuada sin complicaciones y ofreció un nivel excelente que le permitió incluso debutar con el Juvenil B.

Las lesiones, un freno inesperado

A partir de aquí, Ávila ha vivido tres temporadas en las que las lesiones le han dado poco margen para jugar con regularidad.

En estos tres cursos, el centrocampista murciano ha sumado solo 35 partidos. Su rendimiento cuando ha estado disponible ha mantenido un tono muy elevado pero los problemas físicos en la rodilla le han martirizado.

Esta última temporada, Dani solo ha podido jugar 12 partidos y su experiencia y jerarquía se ha notado con partidos más que notables. Pese a ello, Pol Planas y todo su staff lo han podido disfrutar mucho menos de lo que les hubiera gustado.

Avila ascendió del Juvenil B al Juvenil A / FCB

El Barça confía en que su ascenso al Barça Atlètic vaya acompañado de menos dificultades físicas. Si le respetan las lesiones hay un convencimiento total de que puede ser un jugador básico para Belletti.

La temporada 2026-27 será la novena en la que Dani Ávila milita en el fútbol base blaugrana. Des del Alevín A hasta el Juvenil A, el murciano ha jugado en todas las categorías del club.

Dani Ávila es un gran mediocentro / Valentí Enrich

Ahora toca dar los dos últimos saltos de calidad. Cubarsí, Lamine, Bernal, Espart y Jofre Torrents lo esperan con los brazos abiertos en el primer equipo. Todos ellos saben que si Ávila es capaz de sumar una temporada completa sin incidencias médicas su progresión puede ser imparable.

El análisis de Ivan Carrasco

SPORT ha contactado con Ivan Carrasco. el actual entrenador del Sub-21 del Al-Itihad lo dirigió en el Cadete A del Barça en la temporada 2022:23 y nos realiza esta radiografía futbolística: "Es un jugador más cerebral que físico, es un futbolista que aporta mucho al equipo desde su inteligencia y ubicación. Dani Ávila entiende muy bien el juego".

Espart coincidió con Ivan Carrasco en el Cadete A / Valentí Enrich

El sobrino del Lobo carrasco nos analiza desde Arabia saudí sus cualidades ofensivas: "Con balón es un jugador que permite construir muy bien, es un centrocampista técnico que toca muy bien en corto y en largo. Su visión de juego es notable y tiene capacidad de llegar a la frontal del área. Es un jugador con un gran remate exterior. "

En la fase defensiva, Ávila no está tan cómodo aunque también tiene recursos, según apunta Ivan Carrasco: "Dani Ávila me parece un futbolista para estar en un equipo dominante. Sin balón es un jugador que va duro aunque no sea su mejor virtud. Le ayuda mucho, eso sí, su buena mentalidad y espíritu competitivo. "

Dani Avila es un '6' de mucho talento / Dani Barbeito

Carrasco coincide con todos los técnicos que han dirigido a Ávila en destacar su gran calidad humana: "Tengo muy buenos recuerdos de él y me acuerdo de un detalle curioso de un partido en el campo del espanyol que hablé mucho con él y marcó un gol y vino a celebrarlo conmigo".

Dani Ávila es una persona muy querida en todos los vestuarios por los que ha pasado y en La Masia siempre han hablado maravillas de su compartmiento y capacidad de adaptarse al Barça y a Catalunya. De hecho es un chico que hace años que habla un catalán fluido y todos los que lo conocen destacan su facilidad para integrarse en cualquier grupo humano.