Dani Ávila, un '6' que ya carbura a toda máquina

El partido en Vidreres contra el Girona era un caramelo envenenado para los de Pol Planas. El Juvenil A blaugrana había ganado el jueves en Newcastle (2-3) y con poco tiempo para la recuperación tocaba afrontar una de las visitas más difíciles del campeonato liguero.

El Barça ganó con goles de Ebrima y Uri Pallás pero uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Dani Ávila. El murciano fue titular y sumó 73 minutos a un alto nivel. En el debut contra el Zaragoza ya protagonizó una última media hora muy prometedora pero contra el Girona Ávila dio un paso adelante.

Dani Ávila celebra un gol con sus compañeros del Juvenil A / Instagram

A sus 18 años nadie duda del potencial y la clase del mediocentro murciano pero la progresión de esta perla del 2007 quedó frenadada las dos últimas temporadas.

En sus dos primeros años como Juvenil Ávila solo ha podido sumar 23 partidos entre el Juvenil B (6 encuentros) y el Juvenil A (17 encuentros). Su rendimiento ha sido notable pero la falta de continuidad había frenado su proyección.

Dani Ávila anotó un golazo en el campo del Mallorca / Dani Barbeito

Dani es un chico muy responsable e implicado y está trabajando al máximo para poder conseguir esta temporada una continuidad que le suponga un trampolín en su progresión dentro del club.

Ávila encaja como un guante en la manera de jugar que aplica pol Planas en la que el centro del campo pesa mucho para controlar los partidos.

Ávila es un mediocentro muy versátil / Valentí Enrich

Centrocampista de buen pie para realizar pases meritorios y chuts venenosos, Dani Ávila responde al prototipo de '6' que lee el juego con ojos 100% Barça.

Des de que era alevín juega de blaugrana y siempre ha sido un futbolista destacado de una generación (2007) extraordinaria.

Dani Ávila compartió vestuario en el Infantil A con Lamine, Cubarsí, Bernal, Jofre, Espart y muchos otros. / Valentí Enrich

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Jofre Torrents, Marc Bernal, Juan Hernández, Xavi Espart, Landry Farré o Quim Junyent son algunos de los jugadores con los que ha ido creciendo a lo largo de todos estos años.

Ávila y Lamine hicieron diabluras de alevines / Valentí Enrich

Dani Ávila confía que con la paciencia como bandera su trabajo le permita reencontrarse con algunos de estos compañeros primero en el Barça Atlètic y posteriormente en el primer equipo.

Este objetivo a medio plazo pasa por liderar un Juvenil A plagado de jugadores muy jóvenes como Ebrima o Orian Goren que suben del Cadete A.