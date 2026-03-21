La Damm asesta un golpe al Juvenil A del Barça: primera derrota blaugrana que pone en peligro la liga

En el partido de ida, Barça y Damm empataron a cuatro en un partido inolvidable. Ambos equipos demostraron entonces un juego brillante con dos propuestas tan atractivas como vistosas.

En el encuentro disputado hoy en Montjuic en la Ciutat Esportiva del club cervecero, el partido no fue tan espectacular aunque sí que volvió a resultar tremendamente disputado.

En esta ocasión, los discípulos de Joan Verdú cuajaron un partido mucho más práctico y sólido mientras que el Juvenil A barcelonista dominó el encuentro con más juego que efectividad.

Los locales arrancaron con mucha fuerza con una presión alta que ahogaba la salida de balón del Barça. La Damm pudo inaugurar el marcador en el inicio del encuentro pero Max Bonfill se lució con un paradón.

El Barça, poco a poco, fue gestionando mejor el balón y su dominio se transformó en peligro. Álex González, Adrián Guerrero y Nuhu Fofana rozaron el 0-1 pero cuando mejor jugaba el Barça un error defensivo provocó el gol de la Damm.

Un pase horizontal en el área pequeña de Baba Kourouma lo aprovechó la Damm para sorprender y con un gol inesperado. El error garrafal en la entrega lo aprovechó Nico para avanzar a los suyos.

El gol en el minuto 35 sirvió para que los cerveceros se hicieran fuertes en defensa y apenas concedieran espacios a los blaugranas.

Nico marcó el único gol de la Damm / CF Damm

El partido era un monólogo barcelonista en el que el dominio y la posesión tenían como consecuencia constantes llegadas de peligro.

Al equipo barcelonista le faltaba 'punch' para transformar toda esta sensación de peligro en goles. Nuhu Fofana cayó en tres ocasiones diferentes en el área en acciones dudosas que el árbitro no consideró como penalti. El extremo Álex González, fichado a media temporada de la Damm, fue de menos a más y tuvo oportunidades para empatar el encuentro.

El cadete Gorka Buil tuvo en sus botas otra ocasión de oro pero tras perder la final de la Copa del Rey el Barça parece haber perdido su fiabilidad. Las bajas están pesando en un equipo al que se le nota menos inspirado en los metros finales.

Quim Junyent dio la cara en el campo de la Damm / CF Damm

El Juvenil A barcelonista jugaba bien pero le faltaba mordiente en las dos áreas. El egipcio Hamza Abdelkarim aportó movilidad y fue objeto de otro penalti que el colegiado no advirtió. Hamza se inventó una asistencia a Gorka Buil que el aragonés tampoco aprovechó.

La insistencia barcelonista fue total hasta el final del encuentro aunque el acierto no apareció en ningún instante. A los de Pol Planas les faltó rematar con acierto entre los tres palos aunque Hamza volvió a flirtear con el gol sin culminar sus intentos. Los blaugranas reclamaron otro penalti por unas manos dudosas.

La Damm es el primer equipo que derrota en el campeonato de liga al Barça. Los blaugranas tienen un partido pendiente de jugar contra el Gimnàstic Manresa. El Espanyol tras ganar preciusamente a los manresanos (1-6) se dispara con cuatro puntos más que el Barça en el campeonato.

Noticias relacionadas

Al Barça le restan seis partidos ligueros pero ya no depende de sí mismo ya que necesita de un empate del Espanyol en lo que resta de campeonato para poder recuperar el liderato.