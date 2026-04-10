Cuatro derbis en 30 horas: Barça y Espanyol se la juegan en diferentes categorías

Entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de Champions que mide a blaugranas y atléticos el Barça tiene que afrontar con seriedad la visita el sábado del Espanyol. Los de Manolo González no han logrado todavía ganar en el 2026 pero el empate (0-0) en el campo del Betis ha generado optimismo en el conjunto perico.

Los 13 partidos que suima el Espanyol sin ganar no tienen que ser un elemento que provoque un exceso de confianza ern el bando barcelonista.

El gran peligro de este encuentro que se juega el sábado a las 18:30h en el Spotify Camp Nou es reservar excesivas energías para una operación remontada en el Metropolitano. El Espanyol se dejará la piel para intentar dar la gran sorpresa y dinamitar el derbi.

Lamine, ante el Atlético / Valentí Enrich

Más equilibrado se presenta el derbi de filiales que se dispua a las 12h del domingo en el Johan Cruyff (Barça Youtube).

El Barça también afronta este encuentro como local y con la necesidad imperiosa de ganar para aspirar a ascender a la quinta plaza. Los blaugranas ganaron en el campo del Porreres (1-5) mientras que el filial blanquiazul suma cinco partidos sin conocer la victoria.

El Espanyol B está a cuatro puntos del equipo de Belletti y su última esperanza para agarrarse a sus posibilidades de playoff pasan por sumar los tres puntos en Sant Joan Despí.

Ureña y Barberá celebran un gol / Javier Ferrándiz

Además de los derbis entre los dos primeros equipos y los filiales, Barça y Espanyol se enfrentarán este fin de semana en las dos categorías cadetes en dos duelos determinantes.

El primer Barça-Espanyol del fin de semana se disputará el sábado a las 12:30h (Barça youtube) en el campo 9 de la Ciutat Esportiva. El Sub-15 blaugrana es segundo de la División de Honor de esta categoría a seis puntos de los blanquiazules.

Hugo Garcés es el capitán del Sub-16 blaugrana que conquistó el MIC / MIC

El equipo blaugrana de Álex Fernández tiene un partido pendiente y por lo tanto necesita ganar el derbi para volver a depender de sí mismo.

En la categoría Sub-16 el derbi se disputará con un Barça que es líder con un punto de ventaja respecto al Espanyol pese a que los blanquiazules tienen un partido más.

Si el equipo blaugrana de David sánchez logra ganar dejará el campeonato encarrilado. El Barça-Espanyol de la División de Honor Sub-16se disputará en la Dani Jarque el domingo a las 16h.