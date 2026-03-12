¿Cuándo juega el Barcelona la final de la Copa del Rey Juvenil contra el Betis?

El FC Barcelona ha conseguido el segundo billete en juego hacia la final de la Copa del Rey Juvenil. Después de eliminar al Deportivo de la Coruña en unas sufridas semifinales, el filial azulgrana se prepara para afrontar el decisivo partido por el título.

El conjunto azulgrana tuvo que acudir a la prórroga para resolver un partido que por momentos se le pudo escapar, pero el doblete de Nuhu Fofana terminó pesando y desniveló la balanza. El prometedor atacante azulgrana fue el encargado de apuntarse los dos goles más decisivos del partido, el que ponía al filial azulgrana por delante en la segunda parte y el que terminó sellando el billete hacia el partido por el título.

El rival del filial azulgrana en la final de la Copa del Rey Juvenil será el Betis, que viene de protagonizar una heroica remontada ante el Celta de Vigo. Los verdiblancos llegaron a estar dos goles por debajo en la eliminatoria, pero terminaron dándole la vuelta al marcador a las puertas del descuento (3-2).

El Betis, rival del Barça en la final de la Copa del Rey Juvenil / RFEF

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Betis la final de la Copa del Rey Juvenil?

El partido entre los filiales de FC Barcelona y Real Betis, correspondiente a la final de la Copa del Rey Juvenil, se celebrará el próximo domingo 15 de marzo a las 11:45 horas (CET).

El partido por el título se disputará en el Estadio Anxo Carro de Lugo, sede en la que se han celebrado las dos semifinales del torneo del K.O.

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey Juvenil gratis por TV y en directo?

La final de la Copa del Rey Juvenil entre FC Barcelona y Real Betis se podrá ver gratis y en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

En Catalunya, el partido por el título del filial azulgrana se podrá seguir en streaming por 3Cat y ver en diferido en Esport 3 a partir de las 14:00 horas (CET).

