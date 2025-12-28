Cruel final para el Barça en Gran Canaria

Al Barça le tocó vivir la cara más cruel de este deporte. Los chicos lo dieron todo y dijeron adiós al sueño de la XXIX LaLiga FC Futures tras caer en una agónica tanda de penaltis. El Valencia se medirá al Villarreal en semifinales.

Los de Jordi Pérez fueron de menos a más en un torneo que se les resiste a los azulgranas desde 2017. El objetivo no iba a ser otro que el de dejar huella en el que será la última aventura de esta talentosa generación en fútbol 7.

De menos a más

Pese a iniciar su andadura en el Gran Canaria con un empate agridulce ante el Borussia Dortmund, se rehicieron con una remontada épica contra el Sporting CP.

Llegaron a ir hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador, pero se negaron a bajar los brazos y se llevaron el partido con un gol en el último suspiro del '9', de Jayden, quien precisamente anotó el primer tanto culé. Y pusieron el broche de oro a su fase de grupos con un triunfo de autoridad sobre el Espanyol para teñir el miniderbi de azulgrana.

Venía el Valencia de superar con holgura al Inter, pero los de Jordi Pérez saltaron al césped con convicción. Se juntaron Jaume y Jan More para fabricar una gran acción que transformó en gol Jayden. El '9', prácticamente sin ángulo, remató una dejada de Jan.

El cuadro che se reactivó tras el descanso e igualó la contienda con un chut de media distancia de Alejandro. Mounirou Kande ingresó como revulsivo y a punto estuvo de romper el empate en más de una ocasión. La última ocasión la firmaron los valencianistas, pero respondió bien Eric.

La eliminatoria, pues, se decidió en una agónica tanda de tres penaltis. Ibai se vistió de héroe al detener uno de los lanzamientos y decantar la balanza del lado del Valencia. El Barça puso fin a su participación en el torneo, pero lo hizo con la cabeza bien alta.

Miniderbi madrileño en 'semis'

A falta de miniderbi catalán... miniderbi madrileño. Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras en semifinales tras vencer a Juventus y Real Betis, respectivamente. Los colchoneros superaron al conjunto bianconero en un igualado encuentro que rompió Jaime con un tanto de puro delantero.

Puso la guinda un Iñigo que, de campo a campo, sorprendió al guardameta juventino para marcar el primer gol de su vida y convertirse en el primer arquero en protagonizar una hazaña así en el torneo.

El choque entre blancos y béticos no se decidió hasta los últimos instantes, cuando Hugo Fernández, la estrella madridista y MVP en Orlando, anotó la diana que mandó al Real Madrid a las 'semis'.