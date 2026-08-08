Gistau manda un mensaje a Flick

Óscar Gistau regresó a lo grande con el Barça Atlètic. El delantero de Reus, uno de los tres primeros descartes de Hansi Flick esta pretemporada, arañó un empate con un gol de penalti en el 85' para el filial azulgrana contra el Girona B (1-1), después de salir desde el banquillo en el descanso. El conjunto gerundense se había puesto por delante tres minutos antes con un tanto de Joan Raventós. Juliano Belletti introdujo cuatro cambios respecto al primer encuentro de la pretemporada contra el Tona. Ibrahim Diarra también tuvo minutos. No así Álex González, desconvocado por decisión técnica, al igual que Baba, Onstein, Fofana y Juan Ybarra.

Girona B - Barça Atlètic Amistoso Girona B 1 1 Barça Atlètic Alineaciones Girona B Aleksandar Metododiev, Biel Farrés, Juan Fernando, Mohammed Zine, Pol Trigueros, Joan Raventós, Biel Carreras, Jan Colomé, Lou William Marley, Anartz Segurola, Ismael Gázquez Barça Atlètic Eder Aller (Max Bonfill, 46'), Guillem Victor, Javi Castro (Teixidor, 46'), Álex Campos (Hazif, 46'), Landry Farré (Sergi Mayans, 46'), Pedro Villar (Argemí, 46'), Pedro Rodríguez (Adrián Guerrero, 46'), Ibrahim Diarra (Roberto Tomás, 46'), Joni Hernández (Gistau, 46'), Ignasi Quer (Nil Vicens, 46'), Aziz Issah (Chelfi, 46')

El duelo arrancó con dominio azulgrana, pero sin ritmo y con pocos acercamientos, más allá de un disparo lejano que terminó desviado en el minuto 12 de Aziz Issah, uno de los cuatro fichajes en el once titular junto con Javi Castro, Joni Hernández e Ignasi Quer. Los gerundenses aguardaban bien posicionados en su propio campo, mientras que el Barça Atlètic tenía el control, aunque sin profundidad ni claridad en los metros finales.

Tras la pausa de hidratación, los pupilos de Juliano Belletti subieron el nivel e inquietaron la portería del Girona B con dos ocasiones consecutivas. En el 29', Ibrahim Diarra, que ha estado a las órdenes de Hansi Flick este último mes, conectó un cabezazo que acabó en las manos de Aleksandar. Dos minutos después, Aziz, de nuevo, probó un lanzamiento que se topó con un defensor en la última acción de peligro en el primer tiempo.

Nil Vicens, jugador del Barça Atlètic / @FCBarcelonaB

El entrenador brasileño agitó el avispero en el descanso con hasta diez sustituciones. Solo Guillem Victor repitió del once inicial. Sin embargo, los cambios no surtieron efecto. El Girona B se desperezó para generar peligro por primera vez en todo el partido en el minuto 66, cuando Pablo Villanueva disparó desde fuera del área una acción que acabó en saque de esquina.

El Barça Atlètic reaccionó en el 80' por mediación de Adrián Guerrero, que, tras una buena jugada individual por banda izquierda, no encontró los tres palos. No obstante, el primer gol del choque lo anotó el filial gerundense dos minutos después. Joan Raventós remató en el área pequeña un centro desde banda izquierda para poner el 1-0.

El tanto en contra enrabietó al Barça Atlètic, que solo tres minutos más tarde, en el 85', pondría la diana de la igualada. Nil Teixidor provocó un penalti que transformó Óscar Gistau con maestría. Pese a que Aleksandar acertó el sitio, el ariete de Reus la ajustó a la escuadra para situar en el marcador el 1-1 definitivo.