El crecimiento brutal de Héctor Asumu: la gran revelación de La Masia

Los espectadores que presenciaron este fin de semana el partido entre el Sabadell y el Barça de la División de Honor Sub-15 pudieron disfrutar de un gran partido de fútbol.

El equipo blaugrana dirigido por Álex Fernández venció (2-8) a un Sabadell que en los primeros 20 minutos plantó cara al Barça. El gran protagonista del partido fue el dorsal número 7 del Barça Héctor Nestor Asumu Oyana.

Héctor Asumu (así le gusta que le llamen) marcó cuatro goles y de esta manera anotó en un solo encuentro los mismos goles que pudo celebrar el curso pasado en el Sub-14 barcelonista.

Johan Leiva y Héctor celebran un gol del Sub-14 / Dani Barbeito

Como casi todo en la vida no fue casual. Héctor ha iniciado el curso como un cohete y es ya el segundo máximo goleador (6 dianas) del fútbol-11 del Barça solo superado por Destiny Ejiofor.

Destiny ha marcado 15 goles en una categoría (Liga Preferente Sub-13) en la que el Barça está superando a sus rivales con contundencia.

Volviendo a Héctor, esta es su tercera temporada en La Masia. Su familia procede de Guinea Ecuatorial aunque él nació en Barcelona y creció en Santa Coloma.

Desde que tenía tres o cuatro años su gran 'hobby' era el balón y de prebenjamín sde apuntó a la Fundació Grama.

En la etapa alevín destacó tanto que su familia recibió numerosas propuestas. El Espanyol lo seguía de cerca pero también clubs como el Atlético, Real Madrid o Villarreal.

Cuando el Barça a través de Sergi Milà le propuso unirse al fútbol base blaugrana Héctor no lo dudó y aparcó el resto de ofertas.

Héctor Asumu tuvo unos inicios en el infantil B del Barça complicados / Instagram

Héctor es un chico muy abierto, simpático y cariñoso. Le encanta el fútbol y se muestra muy ambicioso y competitivo. Sus dos primeras temporadas no fueron fáciles.

En el primer curso con el Infantil B de Jordi Poma la adaptación futbolística fue la lógica y progresiva pero en su segundo año con el Sub-14 los problemas físicos frustraron su evolución.

Héctor Asumu en un Infantil B-Cornellà. Foto: Javi Ferrandiz / Javi Ferrándiz / SPO

Héctor pudo jugar solo 18 partidos y marcó cuatro goles. En sus dos primeras temporadas jugaba habitualmente de extremo izquierdo. Los problemas físicos del curso pasado llegaron por problemas de crecimiento.

Héctor es ahora mismo un niño de 14 años que ronda el metro y ochenta centímetros y destaca por una potencia física descomunal.

Héctor Asumu celebra un gol con Johan Leiva / FCB

Héctor Asumu es un jugador zurdo de buena técnica que desequilibra gracias a una velocidad y potencia brutal a la que se une un notable pie izquierdo para asistir y chutar.

El entrenador del Sub-15 (antiguo cadete B) lo ha resituado como extremo derecho y a pierna cambiada ha podido explotar todas sus virtudes.

El niño frustrado por sus problemas de crecimiento es actualmente un preadolescente con un cuerpo en apariencia de adulto. Pese a ello, Héctor todavía tiene mucho margen de crecimiento en lo físico mientras que en su día a día vive feliz en La Masia Centre de Formació Oriol Tort situada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Johan Leiva y Héctor celebran un gol del Sub-14 / Dani Barbeito

Héctor mantiene una relación muy amigable con el resto de residentes de La Masia y con sus compañeros de equipo. Con todos posee una conexión positiva pero es especial su 'feeling' en el campo y fuera de él con su amigo Mamadou Keita.

El gran momento de Héctor ha sido premiado con la convocatoria de la selección española Sub-15.

Héctor Asumu ha sido convocado por la selección española Sub-15 / Instagram

Su nombre es compuesto (Héctor Néstor) pero a él le gusta que le llamen por su nombre principal y apellido (Héctor Asumu). Su madre es de Guinea Ecuatorial como la madre de Lamine Yamal Sheila Ebana.

Héctor es como el de Rocafonda un extremo zurdo criado en una familia modesta que disfruta del fútbol con unas condiciones innatas para desbordar y marcar.

Hasta ahora su presencia en el fútbol base del Barça había quedado eclipsada por otros jugadores más brillantes pero su explosión física y de confianza le ha llevado este curso a ser uno de los jugadores de moda en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Héctor ha ganado mucha fe en su fútbol y sus compañeros lo buscan con la tranquilidad de que es capaz de desbordar y definir. Su crecimiento está siendo brutal pero lo mejor está por venir. Dale Héctor....