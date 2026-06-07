Los cracks del futuro: Así juegan las 5 grandes perlas de La Liga FC Futures

Hay más jugadores que han dejado su huella pero en SPORT hemos escogido un repóquer de futbolistas que han exhibido algo diferente en Villarreal.

A La Liga FC Futures le faltan cuatro partidos entre las semifinales, partido por el tercer puesto y la final. Tras dos jornadas intensas en las que se ha disputado la primera fase y dos eliminatorias ya tenemos elementos suficientes para escoger a los jugadores más destacados del torneo.

Las semifinales Betis-Real Madrid y Elche-Sevilla y los dos partidos siguientes podrán clarificar aún más el nivel de muchos jugadores aunque antes de la finalización del torneo queremos radiografiar a estos cinco pequeños aspirantes a cracks.

HUGO GALDEANO (Barça): Centrocampista

Aunque el Barça no ha podido superar los octavos, Hugo Galdeano se ha erigido como el jugador más especial del torneo. El andaluz es el más pequeñito de todos los participantes pero también es el más mágico y eléctrico.

Sus controles, pases y regates son de un jugador privilegiado en lo técnico y a ello hay que sumarle una visión del juego diferencial.

El fútbol de Hugo Galdeano es digno de aplauso / La Liga FC Futures

Sus cualidades individuales no le hacen caer el error en ser un jugador que no trabaja de lo lindo para el equipo. En la fase defensiva se esfuerza y aplica tanta intensidad y energía como el que más.

Hugo Galdeano es un soplo de aire fresco ante un fútbol cada vez menos imaginativo y previsible en estas edades tempranas. En el Barça también han brillado otros jugadores como Biel Chaves o Marc Ribera. Este último es un '6' cien por cien Masia con unas cualidades ideales para llegar muy lejos.

HUGO MATEO (Real Madrid): Centrocampista

El '8' del Real Madrid es el jugador más determinante del conjunto blanco. Pese a ejercer de centrocampista es el máximo realizador de su equipo, junto con Daniel, con tres tantos.

Hugo es un jugador muy inteligente y con un gran pie para distribuir el balón y acertar siempre en el manejo del cuero.

Además de ordenar a sus compañeros sabe regatear y finalizar con gran calidad.

En el equipo blanco no ha podido brillar como se esperaba David Sánchez, un mediapunta zurdo de un talento enorme que apenas ha gozado de minutos en todo el torneo.

JAVIER SECANO (Betis): Centrocampista

El Betis cuenta con un grupo de futbolistas extraordinario pero el más brillante es Javier Secante, un centrocampista zurdo- completísimo.

Con Jesús Heredia es el máximo goleador del conjunto bético con cuatro dianas a solo un tanto del hasta ahora pichichi del torneo, el excelente '9' del Sevilla Álvaro Martínez.

Secano es muy polivalente ya que además de ser el iniciador y finalizador del equipo verdiblanco actúa en algunas ocasiones como lateral.

Secano tiene una gran zurda y su juego técnico va acompañado de grandes dosis de verticalidad e imaginación.

CANDELA (Betis): Central

Se llama Lipend Ombiono pero lo conocen como Candela. Exuberante en lo físico, este central del Betis es uno de los jugadores más impactantes del torneo.

El conjunto bético apenas ha recibido remates en todos los partidos y solo ha encajado un gol gracias a la fortaleza y poderío de Candela.

Candela es un central imperial / La Liga FC Futures

Su juego aéreo es bestial y además de ser muy rápido y potente se impone en todos los duelos gracias a ser muy intenso y agresivo en el buen sentido de la palabra.

Cuando se incorpora al ataque lo hace con mucho entusiasmo y peligro y asegura goles.

DENIS ANDREI NICULAESEI (Elche) : Portero

Si el Elche ha eliminado al Rayo y al Barça en dos tandas de penaltis es en gran parte gracias a su portero. Denis se ha lucido en los octavos y cuartos con paradas realmente asombrosas.

El portero del Elche fue clave para que los ilicitanos eliminaran al Barça / La Liga FC Futures

Todo lo que no sea que gane el trofeo al mejor portero del campeonato será una sorpresa mayúscula. Ágil, rápido y poderoso bajo los palos, sus intervenciones ofrecen una mezcla de espectacularidad y eficacia enormes.

Se trata de un proyecto de portero fantástico que contagia una seguridad inmensa.

Hay muchos otros jugadores que podrían estar en esta lista como Álvaro Martín del Sevilla, Mikel Alburquerque del Alavés, los béticos Jasper o Jesús Heredia así como el madridista Daniel, el rayista Carlos. También sería justo incluir a los blaugranas Pedrito Juárez o Joel Cabanes así como el central del Valencia Álex Ferrer.

Noticias relacionadas

Todos ellos y algunos más han contribuido a que sus equipos ofrezcan un nivel alto en un torneo de ensueño..