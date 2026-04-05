Goleada curativa del Barça Atlètic en Porreres

Destapó el tarro de las esencias el Barça Atlètic en su visita al Porreres. Los de Juliano Haus Belletti pasaron por encima del cuadro mallorquín (1-5) en el duelo del Grupo 3 de Segunda RFEF y se mantienen de lleno en la lucha por los playoffs de ascenso. El capitán Álvaro Cortés, Aziz, Pacífico, Joaquín Delgado y Barberá ejecutaron a los baleares, con pie y medio en Tercera RFEF.

En un encuentro que no se pudo ver por ningún lado, pero sí seguir por la web de SPORT en el minuto a minuto, el cuadro azulgrana fue superior a lo largo de los 90 minutos. Empezaron muy mentalizados los de Belletti, con un once muy competitivo, con Alexis Olmedo y el capitán Cortés de centrales, con Pacífico de lateral zurdo, con un centro del campo formado por Fariñas, Juan y Toni. Con Shane Kluivert y Aziz en las bandas y Joaquín Delgado como referencia.

El capitán abre la lata

No tardó en caer el 0-1, obra de Álvaro Cortés. El aragonés se alzaba, poderoso, por encima de todos en un córner y marcaba su tercer tanto de la temporada. Está de dulce el zaragozano, que lleva semanas en dinámica de primer equipo. Poco le duró la alegría al filial. Guillem Víctor cometía un penalti y Javi Cobo empataba desde los 11 metros. Fue el único contratiempo del encuentro.

Álvaro Cortés volvió a cuajar un partido muy completo / Valentí Enrich

Se resarcía Guillem con una gran jugada por banda y centro que remachaba Aziz en el segundo palo. Cómo ha mejorado este curso el ghanés. Quería sentenciar cuanto antes el equipo de Belletti y en el 40', al filo del descanso, cayó el 1-3. Patricio Pacífico se asoció con Juan y anotó su primer tanto con la camiseta del Barça.

La sentencia del 'killer'

Tras el descanso, un par de sustos que resolvió Kochen, un travesaño de Joaquín Delgado. Y en el 71' la sentencia del ariete andaluz. Cedido por el Oviedo, Delgado marcaba su séptima tanto oficial desde su llegada en enero (seis de Liga y uno de Copa Catalunya) en una jugada con Juan Hernández. Buen encuentro del turolense también.

Joaquín Delgado en su debut con el Barcelona B / Barcelona B

Ya con todo solucionado, Belletti agotaba los cambios. Minutos para Ebrima, para Alex Campos y para un Víctor Barberá que volvió a ver puerta tras volver de su grave lesión. El catalán, que parece que lo tiene hecho con el Valladolid para este próximo verano, marcaba su séptima diana en Liga y colocaba un 1-5 contundente. El Porreres poco podía hacer ante el vendaval visitante.

Necesitaba como el comer un triunfo así el cuadro barcelonista, que acaba la jornada un punto por debajo de la quinta plaza, la última que da acceso a playoffs. El empate del Reus 'in extremis' dejó fuera de las eliminatorias por el ascenso a los de Belletti, que el próximo fin de semana tienen otra final ante el Espanyol B en el derbi.

FICHA DEL PARTIDO:

Resultado: 1-5

Porreres: Pau Socías, Guize (Florit, 46'), Villapalos, Recalde, Jorge García (Poo, 46'), Keita, Javi Cobo (Bertino, 63'), Torregrossa, Bengoechea, Alorda y Jaraiz.

Barça Atlètic: Koche, Guillem, Olmedo (Campos, 73'), Cortés, Pacífico (Oduro, 46'), Fariñas, Juan (Tunkara, 73'), Toni (Guille, 63'), Aziz, Shane y Delgado (Barberá, 73').

Goles: 0-1, Cortés (18'). 1-1, Romano (20', p). 1-2, Aziz (30'). 1-3, Pacífico (41'). 1-4, Delgado (72'). 1-5, Barberá (92').