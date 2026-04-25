El Cornellà de Messi podría darle al Barça un título

El Juvenil A del Barça lo tiene todo en su mano para revalidar el título de liga. Al grupo tercero de la división de Honor Juvenil solo le restan dos jornadas y el desenlace está muy cercano. El equipo blaugrana que lidera Pol Planas es el líder con 67 puntos, uno más que el Espanyol. El Barça tiene además el 'goal-average' particular ganado respecto al conjunto perico.

En caso de sumar los seis puntos restantes el Barça será campeón y también le vale con repetir los resultados que logre el Espanyol.

El margen del Barça es, eso sí, mínimo ya que un empate y un triunfo blaugrana combinado con dos victorias blanquiazules provocaría que el conjunto espanyolista se proclamara campeón.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

Las dos últimas jornadas ligueras se disputarán en un mismo horario. La jornada 29 se juega hoy a las 16:30 horas. El Barça visita el campo del Constancia mientras que el Espanyol juega el terreno de juego del Cornellà.

Para que el Barça se proclame campeón una vez finalice esta jornada los de Pol Planas deben ganar y que el Espanyol no gane su partido.

El Juvenil A del Cornellà se jugará contra el Espanyol sus últimas opciones para mantenerse en la División de Honor. Los verdes están a cuatro puntos de la salvación y necesitan sumar dos victorias para evitar el descenso.

El club que acaba de comprar Leo Messi ha destacado en los últimos años por su fiabilidad competitiva y lograr mantenerse en la máxima categoría juvenil sería importante para los del Baix Llobregat.

Pol Planas está cerca de prtoclamarse campeón de liga con el Juvenil A / FCB

El Barça y Espanyol parten como claros favoritos en sus duelos ya que si el Cornellà es el penúltimo el Constancia balear es el colista de la clasificación. El Barça visita el campo de un equipo ya descendido pero los de Pol Planas solo han logrado ganar uno de sus últimos tres partidos como visitantes.

Las bajas, como en todo el curso, se acumulan en el equipo de Pol Planas que además sufre de rebote las ausencias por lesión del Barça Atlètic.

Si el Juvenil A barcelonista logra ganar en el campo Sallista y el Espanyol suma los tres puntos en Cornellà todo se decidiría el próximo 3 de mayo con dos partidos de nuevo asequibles para los dos equipos barceloneses.

El Barça recibirá al Montecarlo aragonés mientras que el espanyol afrontará en la Dani Jarque un partido en principio plácido contra el Constancia.

Iu Martínez se ha ganado la titularidad con el Juvenil A / Dani Barbeito

La lógica indica que Barça y Espanyol llegarán en la misma situación clasificatoria de antes de esta jornada pero si el Cornellà de Messi es capaz de dar la campanada el primer título de la cantera del Barça caería de manera sonada.

El otro equipo blaugrana que podría salir campeón este fin de semana es el Sub-16. Los de David Sánchez necesitarían ganar en el campo del Nàstic de Tarragona y que el Espanyol no venza su partido contra el Badalona.

Ambos partidos se disputan el domingo por la tarde. En caso de que el Espanyol no falle, el título blaugrana en categoría cadete podría cerrarse la semana siguiente.