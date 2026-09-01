Copa Catalunya: Test de exigencia superior para el Barça Atlètic frente al Sabadell

Barça Atlètic y Sabadell llegan al partido de este miércoles (20:30h Esport 3) con situaciones muy diferentes. Los arlequinados juegan en su campo y con el rodaje de haber disputado ya tres jornadas de liga en la Hypermotion.

Los blaugranas repiten esta temporada en la Segunda Federación con la idea de pelear por el ascenso de categoría.

El debut oficial del equipo de Belletti no llegará hasta el domingo (18h) contra el Náxara en el Johan Cruyff.

El Sabadell está sorprendiendo en la categoría de plata del fútbol español ya que en tres jornadas ha logrado mantenerse como invicto y ocupa la novena plaza de la clasificación con cinco puntos logrados.

La pretemporada del Barça Atlètic ha sido compleja ya que las necesidades del primer equipo y diferentes convocatorias de selecciones han dejado al equipo de Belletti con pocos efectivos de la plantilla que competirá de manera regular en el campeonato liguero.

El Sabadell eliminó al Cornellà y Nàstic para llegar a la final de la Copa Catalunya mientras que el Barça Atlètic dejó atrás al NSA Camp Joliu y al Andorra.

La condición de local y el hecho de que milite en dos categorías superiores otorgan al Sabadell la condición de favorito aunque es probable que Ferran Costa reserve jugadores de cara al próximo partido de liga.

Los jugadores del Sabadell están disfrutando de un inicio de curso positivo / CE Sabadell

Los vallesanos tienen la ventaja de que el encuentro contra el Córdoba se disputará el próximo lunes 7 y por tanto hay mucho margen para la recuperación.

En el Barça Atlètic hay menos margen para gestionar cargas de trabajo y también se espera una alineación con muchas novedades.

El Girona es el vigente campeón y espera sucesor. Sabadell o Barça Atlètic pueden lograr el primer título del curso en un partido que se vivirá con pasión en La Nova Creu Alta.

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La última vez que el Sabadell se alzó con este título fue en su feudo y en otra final contra el filial del Barça. Gumbau y Samper eran los jugadores más conocidos de aquel Barça B que fue derrotado por el equipo arlequinado.