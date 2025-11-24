La convocatoria de Guille, sorpresa mayúscula para la Youth League

Refuerzo de lujo para afrontar con garantías un desplazamiento muy complicado. El Sub-19 del Barça no podrá contar con jugadores importantes como Sama Nomoko, Andrés Cuenca o Quim Junyent pero en cambio 'ficha' a Guillermo Fernández Casino.

Novedades importantes

Guille es un juvenil de segundo año que la temporada pasada ya obtuvo ficha de jugador del Barça Atlètic, equipo con el que ya ha disputado partidos. Curiosamente, Guille no ha debutado todavía en la Youth League y podría estrenarse este martes (14h) en Londres.

Guille Fernández quiere reivindicarse en el filial / FCB

Esta temporada Guille arrancó en dinámica de primer equipo y una lesión le frenó su proyección. En las últimas tres jornadas ha participado en los partidos del Barça Atlètic pero sin ganarse todavía la titularidad.

La otra sorpresa en la expedición blaugrana es la presencia del portero Eder Aller. El leonés ha pasado de ejercer el rol de tercer portero del primero equipo mientras Joan García estaba lesionado a reforzar al Sub-19 barcelonista.

El Barça llega a la quinta jornada de la fase liga de la Youth League con un bagaje de tres victorias y una derrota. El único tropezón llegó en la anterior jornada en el campo del Brujas.

Si el Barça ocupa la octava plaza de la clasificación, el Chelsea es el líder del campeonato con cuatro victorias y un impresionante saldo de 19 goles anotados en las cuatro jornadas disputadas. Los londinenses golearon al Ajax (6-3), Benfica (5-2) y Qarabag (0-5) y el único partido que vencieron por la mínima fue el campo del Bayern (2-3).

Adri y Shane celebran un gol del Barça al Olympiacos / Dani Barbeito

En el campeonato liguero el Barça ha sumado dos empates en las dos últimas jornadas (1-1 en el campo del Gimnàstic de Manresa y 4-4 contra la Damm) por lo que sería un punto de inflexión importante lograr el triunfo en el campo del Chelsea.

Vestuario optimista

El entrenador del Barça afronta esta difícil visita con optimismo: "Estamos haciendo las cosas bien y aunque perdimos en Brujas aprendimos mucho y no tenemos que fijarnos solo en los resultados".

Pol Planas admite que su equipo está en un momento de irregularidad aunque prefiere ver el vaso medio lleno: "Estamos haciendo muchas cosas bien y si mejoramos dos o tres matices nos irá muy bien durante la temporada"

El técnico blaugrana ha trabajado a fondo el plan del partido para sorprender al líder de la Youth League: "Para defender bien tenemos que atacar bien, nos estructuraremos para hacerles daño aunque ellos son un equipo con un potencial enorme con jugadores diferenciales. Tenemos que encontrar el equilibrio entre cuando presionar y cuando no"

Pol Planas está realizando una gran labor en l / FCB

El central Álex Campos, en declaraciones a los medios del club, explicó el sentir del vestuario ante este partido: "Tenemos las mismas ganas que siempre, queremos repetir lo del año pasado". Respecto al Chelsea, el defensa leridano espera un partido complicado: "Será un rival duro y será un gran partido, será un partido de duelos y esperamos imponer nuestro estilo"

Dónde ver y alineaciones probables

Estas son la previsión de alineaciones en este partido que arbitrará el austríaco Jakob Semier y que se disputará a las 14 horas (hora catalana) en el Chelsea Football Club Training Ground. El partido se podrá ver en Movistar+ Liga de Campeones y UEFA TV.

Chelsea: Bernal, Antwi, Murray, Subuloye, Emenalo, McMahon, Harrisson, Nicoll-Jazuli, Ampah, Mheuka, Derry

FC Barcelona: Eder Aller, Guillem, Hafiz Gariba, Campos, Pol Bernabéu; Pedro Villar, Pedro Rodríguez, Guille; Shane Kluivert, Adrián Guerrero, Uri Pallás