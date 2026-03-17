Contratiempo para Pedro Rodríguez: el 'Pedri' del Juvenil A del Barça estará tres semanas de baja

Pedro Rodríguez Iglesias es uno de los jugadores de la temporada en la cantera blaugrana. El cerebro de Ojíjares está completando un curso fantástico a las órdenes de Pol Planas. El andaluz, de 18 años, es un interior o mediocentro que está aportando magia, criterio y gol.

El rendimiento excelente de Pedro Rodríguez sufrirá un paréntesis a causa de una pequeña lesión que sufrió contra el Deportivo. El Juvenil A del Barça logró pasar a la final de la Copa del Rey pero perdió una pieza clave en su estructura.

En el minuto 33, Pedro no pudo continuar ya que sintió unas molestias y Quim Junyent entró des del banquillo para remplazarlo. Pedro no solo estuvo ausente de una final que el Barça perdió ante el Betis sino que será baja para los compromisos inmediatos del equipo de Pol Planas.

Pedro Rodríguez celebra su gol con Shane Kluivert / Gorka Urresola

El interior barcelonista sufrió en Lugo una mini rotura muscular que le puede apartar de los terrenos de juego unos 20 días. En estas tres semanas, Pedro Rodríguez se perderá en principio dos partidos y podría reaparecer en la jornada 27 en el encuentro previsto para el 12 de abril en el campo del Sabadell.

En este período Pedro no podrá entrar en los planes de Pol Planas en los partidos contra la Damm y el Gimnàstic de Tarragona. Contra los cerveceros erl partido se disputará este sábado (17h Youtube Damm) mientras que contra el Nàstic el encuentro está previsto para el día 5 de abril.

Con todo, queda pendiente de conocer la nueva fecha del partido cobntra el Gimnàstic Manresa que correspondía a la jornada de este fin de semana y que se aplazó a causa de la copa del Rey.

Pedro Rodríguez es un interior muy creativo / Gorka Urresola

El Barça está ahora a dos puntos del Espanyol en el grupo tercero de la División de Honor Juvenil con un partido menos que el líder provisional de este campeonato. Los de pol Planas dependen de sí mismos pero cuando restan siete jornadas por disputar cualquier error se puede pagar caro.

La lesdión de Pedro Rodríguez no es importante en cuanto al período precisto de recuperación pero sí que es delicada porque en este momento el Juvenil A se está jugando sus opciones de revalidar el título de liga.

Además, Pedro estaba en el radar de Belletti que ya lo ha hecho jugar y que en cualquier momento puede optar por darle minutos ya que conoce a la perfección su gran calidad.

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Todas las lesiones son inmoportunas pero esta micro rotura muscular de Pedro Rodríguez lo es más teniendo en cuenta el momento decisivo de la temporada en el que están tanto el Juvenil a como el Barça Atlètic.