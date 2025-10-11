La conexión Sama Nomoko - Víctor Barberá relanza al Barça Atlètic en el liderato

El Barça Atlètic se llevó la batalla por el liderato ante un Reus FC Reddis que llegaba al Estadi Johan Cruyff con los mismos puntos que el filial azulgrana, pero que se topó en la primera mitad con un auténtico vendaval. Los de Juliano Belletti pusieron la directa desde el primer momento en un partido con muchos nombres propios, pero lo que más brilló fue, sin duda, el tándem formado por un imparable Sama Nomoko y un Víctor Barberá que ha vuelto a reencontrarse por fin con lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Firmó un hat-trick y eso que falló un penalti (cometido sobre Nomoko) y envió un balón al palo a pase, cómo no, del extremo de origen maliense.

Arranque demoledor

Fue un gran partido, con dos equipos que demostraron su candidatura al ascenso de categoría, aunque el Barça Atlètic evidenció estar un peldaño por encima de un Reus Reddis que fue claramente de menos a más y que incluso tuvo opciones para empatar. Pero la puesta en escena de los azulgranas fue sobresaliente, a pesar de las múltiples bajas con las que Belletti tuvo que afrontar el partido.

Excepto en la portería, donde el técnico brasileño pudo contar con Diego Kochen al no haber partido del primer equipo y haber regresado el de Miami del Mundial sub-20. El estadounidense fue clave en la recta final del partido para salvar el triunfo con un paradón a Serrano. Pero antes, pasó de todo.

Sobre todo, la conexión entre Sama Nomoko y Víctor Barberá, aunque los primeros protagonistas del choque fueron Xavi Espart, con un disparo fuera, y Juan Hernández, que puso a prueba a Campanera. En el 12', llegó el primero, tras una incursión de Sama Nomoko por la banda, el pase y el derechazo de Víctor Barberá tal y como le venía.

El delantero barcelonés pudo ampliar la ventaja en el minuto 29, pero Campanera le adivinó el lanzamiento de un penalti (le salió centrado y a media altura) que había cometido Andy Alarcón sobre el omnipresente Sama Nomoko.

Antes del descanso, volvió a surgir la sociedad para el 2-0. Lo más destacado, cómo se revolvió Barberá sobre sí mismo para batir a Campanera por debajo de las piernas.

Reacción del Reus Reddis y sentencia final

Pero los de Marc Carrasco todavía tenían mucho que decir y solo arrancar el segundo tiempo, Homet cabeceó a la red un centro de Casals. Parecía que las cosas volvían a su sitio cuando el Barça Atlétic reaccionó. Primero con un jugadón de Jofre Torrents, caño incluido y mucha clase, que acabó con el pase de Nomoko a Barberá, que la envió al poste. Pero solo dos minutos después, en el 60', Brian Fariñas aprovechó un rechace para marcar raso con la izquierda el 3-1.

Homet y Sama protagonizaron las siguientes acciones, preludio de la reacción del Reus. Ricardo Vaz la envió al travesaño en el 74' y cinco minutos después, el portugués marcó el 3-2 con un buen empalme. Llegó entonces el sufrimiento azulgrana, la gran mano de Kochen al disparo de Serrano... y la sentencia final. Ya sin Nomoko en el campo, esta vez la asistencia a Víctor Barberá se la dio un Joan Anaya que entró para jugar por delante de Xavi Espart y sorprender con velocidad. Belletti, de nuevo, acertó.

Ficha técnica

Barça Atlètic: Kochen; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Mbacke, Jofre (Walton 68'); Tommy, Roger (Junyent 76'), Brian Fariñas; Sama Nomoko (Joan Anaya 91'), Víctor Barberá y Juan Hernández (Uri Pallàs 76').

Reus FC Reddis: Campanera; Benito, Xavi Molina, Recasens (Pol Fernández 78'), Andy, Casals (Pol Fernández 86'); Folch (Marc Grau 66'), Carbià (Aitor Serrano 66'), Ricardo Vaz; Homet (Torrents 78') y Xavi Jaime.

Goles: 1-0, Víctor Barberà (m.12); 2-0, Víctor Barberà m.43); 2-1, Homet (m.47); 3-1, Brian Fariñas (m.61); 3-2, Ricardo Vaz (m.79); 4-2, Víctor Barberà (m.95').

Àrbitre: Sergi Rimbau. TA: Mbacke (49'), Roger Martínez (59'), Walton (85'), Quim Junyent (91')/Recasens (32') y Folch (63').

Estadi Johan Cruyff | 2.000 espectadores.