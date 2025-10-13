Las conclusiones internas del Sub-13 del Barça en Orlando

El sub-13 blaugrana se quedó a un paso de las semifinales de la novena edición de LaLiga FCFutures. El Atlético de Madrid se cruzó en el camino de los infantiles blaugranas que rozaron la posibilidad de superarlos pero en un partido muy igualado se quedaron fuera. En la fase de grupos el Sub-13 barcelonista fue de menos a más.

Jordi Pérez analiza para los lectores de SPORT la trayectoria de su equipo en este prestigioso torneo.

Jordi Perez entrena al Sub-13 blaugrana / LALIGA FCFutures

El técnico manresano huye de un juicio resultadista del torneo: "Creo que nuestra valoración es positiva aunque no hemos podido pasar de cuartos el Barça se centra en la formación y me quedo con la actitud del equipo"

El inicio del torneo no fue fácil con un empate sin goles ante el Valencia: "La fase de grupos fue complicada. Fuimos de menos a más. Al principio contra el Valencia tuvimos nervios algo lógico cuando debutas en un torneo con tan buenos equipos. Los jugadores tenían que adaptarse a este torneo".

Estos son los 12 jugadores del sub-13 blaugrana / LaLiga FCFutures

El derbi llegó en la segunda jornada y ante un rival que venía de proclamarse campeón del torneo nacional en Villarreal: "Contra el Espanyol jugamos muy bien ya que pudimos hacer nuestro juego y estar bien con balón. Competimos muy bien este partido"

El último partido de grupo era vital para cerrar el pase a la siguiente fase: "Ante el Sevilla era un partido en el que teníamos que puntuar para clasificarnos y ellos tenían que ganar y fue un gran partido. Los chavales lo hicieron muy bien y pasamos como segundos a cuartos".

Guillem Balcells se estrenó como goleador / LaLiga FCFutures

En el caso de haber acabado primeros el barça se hubiera cruzado con el Real Madrid pero tocó un rival muy incómodo y competivo que no era precisamente el deseado: "Nos tocó un gran rival como el Atlético y en la primera mitad ellos fueron superiores y nosotros no nos encontrábamos bien. En la segunda parte los chicos dieron un paso adelante, competimos bien y tuvimos identidad que es lo que buscamos. Al final no pudo ser porque perdimos 2-1".

Enric Vilaró completó un gran torneo / LALIGA FCFutures

En el examen general de los cuatro partidos y del torneo Jordi Pérez prioriza las conclusiones positivas qwue extrae el cuerpo técnico de la experiencia vivida en Florida: "Estoy contento con la actitud de los chicos y con el aprendizaje que han tenido ya que han tenido que jugar ante jugadores de mucho nivel y con una exigencia muy alta".

Julen Gallardo fue uno de los jugadores más activos del Sub-13 blaugrana / LaLiga FCFutures

Perder nunca es plato de buen gusto pero en las etapas formativas tiene aspectos que ayudan al crecimiiento individual y colectivo: "Ver que ellos se sobreponen a estos malos momentos y dan un paso adelante esto les permitirá mejorar como futrbolistas. Las ganas de aprender es lo más importante y esta actitud la han tenido y aunque siempre quieres ganar la valoración es positiva".

Víctor Rodríguez ejerce como entrenador auxiliar del Sub-13 / Instagram

En el análisis a fondo de las cuestiones que pueden ayudar a crecer a estos chicos Jordi Pérez extrae algunas conclusiones interesantes: "En esta edad el fútbol-7 es especial ya que las dimensiones del terreno de juego son pequeñas y hay que estar muy atentos a cualquier detalle. Esto les va a ayudar para saber que en el fútbol hay que estar siempre atentos y concentrados en el juego y esto les va a servir ".

Los jugadores del Sub-13 disfrutaron en el parque Universal Studios / Instagram

Jordi Pérez es uno de los entrenadores que mejor combinan una gestión de grupo excelente con una alta exigencia a sus futbolistas. El manresano sabe como darles la máxima confianza para que crezcan pero que lo hagan sin acomodarse ni estancarse con una exigencia que es intrínseca a un club como el Barça. Y siempre con el estilo futrbolístico que caracteriza al Barça como premisa incuestionsable. Un formador ADN Barça 100%.