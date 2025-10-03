Comunicado oficial: Òscar Gistau, al quirófano por una lesión de menisco

El Barça lo ha confirmado de manera oficial: Òscar Gistau pasará por el quirófano. El delantero del Barça Atlètic será intervenido quirúrgicamente el próximo martes 7 de octubre de una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, según ha comunicado la entidad azulgrana este viernes. El club añadirá más detalles sobre el alcance de la lesión y el tiempo de baja estimado una vez finalice la operación.

Se trata de un golpe duro tanto para el filial como para el juvenil A, con el que Gistau había brillado en la Youth League. SPORT ya había avanzado hace unos días que la solución quirúrgica era la vía más probable, después de que el delantero de Salou terminara con molestias el derbi frente a la UE Sant Andreu. El dolor no remitió y las pruebas médicas acabaron confirmando que debía pasar por el quirófano.

La noticia llega en un momento delicado para el ariete, que había empezado a recuperar sensaciones tras un curso pasado marcado por las lesiones. En diciembre fue operado en Finlandia del bíceps femoral por el prestigioso doctor Lasse Lempainen, después de haber sufrido previamente otra lesión de isquiotibiales en la misma pierna. Aquella dolencia le dejó fuera de combate durante la segunda mitad de la temporada, cuando ya había debutado en dinámica del Barça Atlètic con apenas 16 años.

Tiempo de baja

Este verano, tras un exigente trabajo de recuperación, Gistau había vuelto con fuerza. Firmó un doblete contra el Newcastle en Youth League con los de Pol Planas y se había asentado en los planes de Juliano Belletti en el filial. Ahora quedará esperar al parte médico posterior a la intervención para conocer plazos más concretos.

El precedente más reciente en el vestuario azulgrana es el de Joan Garcia, intervenido también de menisco y que estuvo alrededor de mes y medio de baja, aunque el abanico de tiempos puede variar en función de lo que encuentren los cirujanos en la artroscopia, como pasó con Gavi al que finalmente hubo que saturar y estará entre cuatro y cinco meses lejos del césped.