Cómo ver el NSA Camp Joliu - Barça Atlètic de la Copa Catalunya

Barça Atlètic y NSA Camp Joliu se dan cita en l'Arboç hoy miercoles 13 de enero a las 19:30 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la Copa Catalunya. El filial azulgrana afronta el partido de esta tarde con la ambición de llevarse al bolsillo uno de los cuatro billetes a semifinales en juego.

El Barça se desplaza hasta el Baix Penedès con el difícil objetivo de batir a un NSA Camp Joliu crecido después de dejar por el camino a equipos de la entidad del Reus-Reddis (0-0, 4-3 en penaltis) y LLeida Esportiu (1-0). Además, el conjunto de l'Arborç contará con el factor campo a su favor, algo muy a tener en cuenta en una eliminatoria a partido único.

Como es habitual en este tipo de competiciones, el filial azulgrana aprovechará la disputa de la Copa Catalunya como campo de pruebas para sus proyectos más prometedores. En la lista de convocados para el desplazamiento a l'Arboç destaca la presencia de Ebrima Tunkara y Lovro Chelfi, dos de las perlas de La Masia que más brillan en el juvenil A y que ya comienzan a llamar a la puerta del filial.

Lovro Chelfi es un zurdo con gran potencial / FCB

¿Cómo seguir en directo el NSA Camp Joliu - Barça Atlètic de la Copa Catalunya?

En España, el partido de cuartos de final de la Copa Catalunya entre Barça Atlètic y NSA Camp Joliu no se podrá ver por TV y en streaming debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma.