YOUTH LEAGUE

Club Brujas - Barcelona en directo: alineaciones, el partido y los goles en vivo | Youth League

El Juvenil A de Pol Planas visita al Club Brujas belga en la cuarta jornada de la Youth League

Adri Guerrero celebra su gol en el Juvenil A - Olympiacos de la tercera jornada de la Youth League 2025/26

Adri Guerrero celebra su gol en el Juvenil A - Olympiacos de la tercera jornada de la Youth League 2025/26 / Dani Barbeito

Ivan San Antonio

