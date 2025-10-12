FC Barcelona
Las cinco joyas más deslumbrantes de LaLiga FC Futures
Guillem Balcells, Hugo Fernández, Leo Pastor, Hugo Miguel y Gabriel Santos son cinco nombres que han destacado en el torneo disputado en Florida
Estos cinco son muy buenos pero lo mejor es que hay muchos más. Podríamos añadir a esta lista un buen número de jugadores que han hecho méritos para ser destacados.
Los Jaume Casanovas, Aran Aparicio, Samuel, Javi Izquierdo, Gallas Loum, Alejandro Martínez, Daniel Buiza, Jaime Carnicero, Enzo Contreras, Mario Muñoz o Gorka han sido otros de los más destacados de la novena edición del torneo internacional LaLiga FC Futures.
Todos ellos rebosan ilusión, calidad y un enorme potencial. Desgranamos las cualidades de los que a nuestro juicio lideran el TOP-5 de las perlas que más han despuntado en Orlando.
GUILLEM BALCELLS
El centrocampista del Barça se ha destapado como uno de los futbolistas más completos del torneo.
Guillem es un portento físico, un jugador muy técnico y dispone además de una capacidad goleadora inusual para su demarcación.
Sus dos goles en el torneo no han sido suficioentes para que el Barça se plante en las semifinales pero la calidad de su juego no ha pasadpo inadvertida para nadie.
Como todos los jugadores de su edad aún le quedan muchos detalles por pulir pero sus características son muy interesantes y si sigue progresando se puede convertir en un centrocampista toptal.
HUGO FERNÁNDEZ
El 10 del Real Madrid conjuga talento y una facilidad innata para el gol. Pequeño y zurdito, el getafense es el clásico mediapunta que destila fantasía y creatividad.
Gran regateador y con un chut formidable, Hugo ha marcado dos goles de penalti, uno de falta y dos tantos más de jugada.
La derrota contra el Valencia en los cuartos le restará opciones para ser elegido el mejor jugador del toreneo pero su desempeño brillante ha sido inalcanzable para el resto.
LEO PASTOR
El 10 del Valencia marcó el penalti que eliminaba al Real Madrid del torneo. Leo Pastor es diestro y destaca por su gran clase para repartir pases precisos.
Además de organizar el juego de siu equipo Leo remata con fuerza y calidad. Un centrocampista fino y llegador que crece en Paterna.
El Valencia es un equipo muy coral en el que todos suman pero futbolistas con el criterio de Leo Pastor siempre aportan lo que se necesita en cada momento del partido.
HUGO MIGUEL
El central del Atlético de Madrid es una maravilla. En un torneo con grandes defensas como Enric Vilaró (Barça) o Gallas Loum (Valencia), Hugo Miguel ha deslumbrado por su colocación, liderazgo y seguridad atrás.
El Atlético sabe sufrir y defender cuando toca y en este escenario Hugo Miguel impone su ley.
El Atlético de Madrid dispone de jugadores ofensivos desequilibrantes pero sin el oficio que exhibe su central Hugo Miguel sería difícil que el conjunto de Pablo Pérez fuera tan competitivo.
GABRIEL SANTOS
El Palmeiras tiene a un delantero centro que apunta a ser un 9 de postín. Gabriel Santos es un rematador que desequilibra a base de fuerza, potencia y gol.
Sus remates son tremendos y el gol se vislumbra cada vez que toca el balón cerca del área. Cuando conecta con Samuel, el Palmeiras es prácticamente imparable ya que estos dos chicos han nacido para jugar al fútbol.
El fútbol brasileño siempre ha formado a grandes goleadores y Gabriel Santos aspira a convertirse en un delantero centro de referencia en un futuro a medio plazo.
