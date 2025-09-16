Los cinco escogidos del B para el debut en la Youth League

Pol Planas contará para el Newcastle-Juvenil A (jueves 16h) con cinco futbolistas que forman parte del día del Barça Atlètic. Eder, Espart, Alexis, Cuenca, Sama y Gistau son los jugadores en dinámica de filial escogidos para participar en el estreno europeo del Juvenil A.

Alexis Olmedo, Eder Aller y Xavi Espart ya disponen de dorsal de Barça Atlètic mientras que los delanteros Sama y Gistau mantienen ficha de juvenil.

Sama Nomoko está en plena forma / FCB

El reto de volver a luchar por la Champions Juvenil arrancará este jueves a las 16h en Newcastle.

De los jugadores que se alzaron la temporada pasada con este título ya apenas quedan jugadores en la plantilla del Juvenil A. Yako, Kospo, Arnau Pradas, Hugo Alba o Virgili han iniciado nuevas aventuras futbolísticas lejos del Barça y los otros en su mayoría han saltado al Barça Atlètic.

El Barça, campeón de la Youth League 2024-2025 / Salvatore Di Nolfi / AP

Xavi Espart fue el curso pasado uno de los fijos de Belletti en la Youth League. El de Vilassar disputó 10 partidos de competición europea rindiendo a un gran nivel.

De lateral o centrocampista Espart es un futbolista técnico y muy regular que brilla dónde le sitúe su entrenador.

Espart se salió en Maracaná / FCB

Óscar Gistau arrancó la temporada pasada como un jugador importante para el Juvenil A pero una lesión le hizo tener poca participación en el equipo de Belletti.

El delantero centro de Salou disputó dos partidos y marcó tres goles. En sus dos primeros partidos con el B Gistau no ha podido estrenar su cuenta goleadora.

Òscar Gistau, en una imagen con el Barça esta pretemporada / FCB

Andrés Cuenca, en cambio, fue de menos a más y acabó siendo pieza clave para que el Juvenil A se proclamase campeón de Europa.

El andaluz participó en cinco partidos de la anterior Youth League. Esta temporada todavía no ha podido debutar con el Barça Atlètic.

El otro central, el manresano Alexis Olmedo, solo jugó un partido de la última edición de la Champions juvenil mientras que Sama fue un recurso ocasional. Eder Aller fue habitualmente suplente y solo pudo defender la portería del Juvenil A en la Youth League en una ocasión ya que Yako fue el habitual meta titular.

Olmedo es un jugador muy fiable / FCB

Los cinco futbolistas apuntan ahora a piezas clave para Belletti en el filial pero esta semana harán un paréntesis en el día a día para seguir ganando experiencia europea en la Youth League.

Pol Planas cuenta con un equipo muy joven con la base de futbolistas del Juvenil B del curso pasado y estos refuerzos le darán un salto de calidad.

Cuenca es uno de los juveniles de mayor proyección del Barça / FCB

El Juvenil A blaugrana arrancó la liga ganando al Zaragoza (4-0) y este jueves espera estrenarse en la Youth League con triunfo en el campo del Newcastle. El partido (16h Whitley Park) supondrá el pistoletazo inicial para el vigente campeón de Europa.

El Barça Atlètic de Belletti disputará su próximo partido de liga contra el Castellón B el próximo lunes 22 de septiembre. Entre lesiones, Guille será baja al menos un mes, los jugadores que suben al primer equipo más los que bajan al Barça Atlètic y la próxima marcha de internacionales selección sub-20, el trabajo de Belletti para preparar el próximo partido será de una complejidad enorme.