En directo SPORT
Youth League
Chelsea - FC Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Youth League
El Juvenil A de Pol Planas visita al club londinense en la quinta jornada de la Youth League
46' | 0-0
VUELVE A RODAR EL BALÓN. Comienza la segunda parte, posesión para el Chelsea.
45' | 0-0
FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Partido igualado entre Chelsea y Barça, con ocasiones para ambos equipos, pero el marcador no se ha movido todavía. Veremos qué tal se les da a los de Pol Planas el segundo tiempo.
45' | 0-0
Otro disparo potente de Mheuka, que detiene Eder Aller en una acción que nace tras una brillante acción de Derry.
40' | 0-0
Lo vuelve a intentar Guille con un disparo potente y raso desde fuera del área, pero va demasiado centrado. Lo atrapa sin problemas Bernal.
36' | 0-0
Y otra amarilla, esta vez, para el Chelsea: Subuloye es amonestado por una fea entrada sobre Guille.
33' | 0-0
Cae Guerrero en el borde del área (no se ve claro si es dentro o fuera) y Guille Fernández se toma la justicia por su mano cometiendo una falta inmediatamente después, que le acaba costando la tarjeta amarilla.
30' | 0-0
Centro raso de Guillem Víctor por banda diestra que rechaza la defensa 'blue', evitando que los catalanes pudiesen rematar el cuero.
29' | 0-0
Muy bien Eder Aller. El guardameta del Barça detiene un cabezazo de Ampah a centro de Antwi, tras superar a Pol Bernabéu en el carril.
24' | 0-0
¡La tuvo el Chelsea! Zapatazo de Mheuka con el pie izquierdo desde la frontal que se marcha fregando la escuadra de Eder Aller.
20' | 0-0
Sigue insistiendo el Barça muy activo en tres cuartos de campo. Disparo de Guille que se topa con el cuerpo de un defensor. Líder claro el cuadro de Pol Planas en la posesión del esférico.
- Iturralde González sentencia la posible falta de Vinicius a Iñaki Peña: 'Si llega o no llega es circunstancial
- La convocatoria del Barça para el partido contra el Chelsea de la Champions League
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”
- Jaume Guardiola, de ‘Nosaltres’, contesta a Florentino Pérez
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- La nueva vida de Marc Guiu
- Órdago de Vinicius: pide 30 millones y no renovará si Xabi tensa la cuerda