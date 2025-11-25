Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo SPORT

En directo SPORT

Youth League

Chelsea - FC Barcelona, en directo: resultado y goles en vivo del partido de la Youth League

El Juvenil A de Pol Planas visita al club londinense en la quinta jornada de la Youth League

Uri Pallàs ante el Brujas en partido de la Youth League

Uri Pallàs ante el Brujas en partido de la Youth League / FCB Masia

Adrià Fernández

Adrià Fernández

Actualizar
Ver más

TEMAS