FC Barcelona
El central revelación del Barça Atlètic se lesiona con la selección sub-18
Sergi Mayans ha regresado de Alicante con una lesión en el tobillo que frenará su presencia en el filial blaugrana
El Barça pagará caro el minitorneo internacional de El Albir (Alicante) que ha ganado la selección española sub-18.
El equipo de David Gordo ha ganado a Arabia Saudí, Uzbekistán y Uruguay con la participación de cinco blaugranas.
Roberto Tomás y Michal Zuk han podido colaborar a los triunfos con goles pero la lesión de Mayans es la peor noticia de esta serie de tres partidos. Los laterales blaugranas Raúl Expósito y Jordi Pesquer han jugado también a un gran nivel.
Respecto a Sergi Mayans su lesión en el tobillo apunta a unas seis semanas de baja. El central de L'Hospitalet de l'Infant disputó media hora contra Arabia Saudi (2-1).
En el segundo partido el central de la Masia de 17 años sumó los 90 minutos contra Uzbekistán(3-0). Ante Uruguay (3-0) Mayans sumó 62 minutos en su segunda titularidad de manera consecutiva.
Juliano Belletti le había dado mucha cancha en la pretemporada y Sergi Mayans se había ganado la confianza del brasileño.
Pese a ser un juvenil de segundo año con apenas 17 añitos, su metro y 90 centímetros le da una fortaleza en el juego aéreo especial.
Mayans es un zurdo con una gran salida de balón pero defensivamente también es muy fiable y poderoso.
La temporada pasada jugó habitualmente con el Juvenil B y este verano se ha ganado un salto inesperado al Barça Atlètic.
Esta lesión en el tobillo le puede apartar de los terrenos de juego un mes y medio aproximadamente. Esta lesión es un pequeño freno para su progresión que no tiene que afectarle ya que la temporada es larga y cuando vuelva le quedarán muchos meses por delante.
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