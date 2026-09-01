El central revelación del Barça Atlètic se lesiona con la selección sub-18

El Barça pagará caro el minitorneo internacional de El Albir (Alicante) que ha ganado la selección española sub-18.

El equipo de David Gordo ha ganado a Arabia Saudí, Uzbekistán y Uruguay con la participación de cinco blaugranas.

Roberto Tomás y Michal Zuk han podido colaborar a los triunfos con goles pero la lesión de Mayans es la peor noticia de esta serie de tres partidos. Los laterales blaugranas Raúl Expósito y Jordi Pesquer han jugado también a un gran nivel.

Sergi Mayans es un central muy poderoso / RFEF

Respecto a Sergi Mayans su lesión en el tobillo apunta a unas seis semanas de baja. El central de L'Hospitalet de l'Infant disputó media hora contra Arabia Saudi (2-1).

En el segundo partido el central de la Masia de 17 años sumó los 90 minutos contra Uzbekistán(3-0). Ante Uruguay (3-0) Mayans sumó 62 minutos en su segunda titularidad de manera consecutiva.

Juliano Belletti le había dado mucha cancha en la pretemporada y Sergi Mayans se había ganado la confianza del brasileño.

Sergi Mayans es un c entral muy completo / Instagram

Pese a ser un juvenil de segundo año con apenas 17 añitos, su metro y 90 centímetros le da una fortaleza en el juego aéreo especial.

Mayans es un zurdo con una gran salida de balón pero defensivamente también es muy fiable y poderoso.

Sergi Mayans es un defensa muy poderoso / Instagram

La temporada pasada jugó habitualmente con el Juvenil B y este verano se ha ganado un salto inesperado al Barça Atlètic.

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Esta lesión en el tobillo le puede apartar de los terrenos de juego un mes y medio aproximadamente. Esta lesión es un pequeño freno para su progresión que no tiene que afectarle ya que la temporada es larga y cuando vuelva le quedarán muchos meses por delante.