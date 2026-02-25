En directo
SEGUNDA RFEF
Castellón B - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo
El Barça Atlètic de Juliano Belletti visita al Castellón B del exazulgrana Óscar López con la novedad en la convocatoria de Ebrima Tunkara
M.2 | (0-0)
Tarde soleada en Castellón, el césped es artificial.
M.1 | (0-0) ¡Arranca el partido!
Empieza el partido en el Gaetà Huguet.
El árbitro
El colegiado del partido es Íber Almarcegui, del Comité Aragonés.
El once de Óscar López en el Castellón B
Este es el equipo que presenta el extécnico azulgrana Óscar López, que ha relanzado al filial del Castellón:
Ebrima Tunkara, en el banquillo
Ebrima Tunkara arranca en el banquillo. Expectación por si tendrá sus primeros minutos en la Liga a sus 15 años. También están Eder Aller (ps), Guillem Víctor, Alexis Olmedo, Guillermo, Saca, Fofana y Pedro Villar.
Once del Barça Atlètic
Juliano Belletti sale con Kochen; Xavi Espart, Campos, Álvaro Cortés, Oduro; Tommy Marqués, Toni Fernández, Brian Fariñas; Shane Kluivert, Juan Hernández y Joaquín Delgado.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido entre el Castellón B y el Barça Atlètic del Grupo 3 de la Segunda RFEF
