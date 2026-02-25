Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo

SEGUNDA RFEF

Castellón B - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles de la Segunda RFEF, en vivo

El Barça Atlètic de Juliano Belletti visita al Castellón B del exazulgrana Óscar López con la novedad en la convocatoria de Ebrima Tunkara

Tommy Marqués es un puntal para Belletti

Tommy Marqués es un puntal para Belletti / Valentí Enrich

German Bona

