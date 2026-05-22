El caso Quim Junyent, una lección necesaria en La Masia

La temporada pasada fue una pieza clave del Juvenil A de Belletti que conquistó el triplete. Esta temporada sueña con culminar el curso con un doblete doméstico que ponga un final positivo a su etapa en la cantera del Barça. Quim Junyent es un culé de 19 años que a partir de la próxima temporada intentará hacerse un hueco en el primer equipo del Almería.

Hace ya meses que el Barça y sus agentes no se pusieron de acuerdo para prolongar la etapa de Quim en la entidad blaugrana y en el mercado de invierno el de Balsareny ya estuvo a un paso de recalar en el Almería.

Tras no cerrarse esta operación, los últimos meses de Quim como blaugrana pintaban complicados.

Quim Junyent juega de maravilla como '8' o '10' / Valentí Enrich

El precedente de Pau Prim que se pasó sin jugar toda la segunda parte de la temporada vislumbraba un panorama complicado. Fue un episodio en el que Pau lo pasó mal sin jugar y el Barça no recurrió a él ni cuando se le necesitaba porque se aplicó la política de club de no contar cxon un futbolista ya comprometido con otra entidad.

El Barça ha actuado en este caso de manera diferente. Es cierto que Quim no ha vuelto a jugar con el Barça Atlètic (esta temporada disputó seis partidos, el último en diciembre) pero con el Juvenil A no ha dejado de participar durante estos últimos meses. No hay que olvidar que quim mantenía ficha con el Juvenil A y por tanto este era su equipo aunque todo indicaba que iba a tener mayor presencia en el filial.

El hecho de que el Barça fuese consciente de que Quim tenía decidido cambiar de aires al final de temporada varió las prioridades del club. Quim perdió peso específico en los esquemas de Pol Planas pero nunca se le dejó al margen y se contó con él cuando se creía oportuno.

Quim Junyent es un interior de gran proyección / Dani Barbeito

El pacto implícito era que el Barça haría jugar a Quim cuando fuera necesario y este lo daría todo cuando jugase y de esta manera no perdería ritmo ni crecimiento futbolístico.

El ascenso de Pedro Villar al Barça Atlètic, las apariciones también puntuales de Ebrima con el filial y las lesiones le fueron diendo más protagonismo a Quim hasta el punto de llegar al tramo final del curso en plena forma.

Cualquier aficionado que haya seguido al Juvenil A del Barça en estas últimas semanas no ha detectado ningún síntoma de desconexión del centrocampista de Balsereny. Quim es muy culé y lo ha demostrado desde que el Barça lo fichó del Gimnàstic de Manresa cuando era benjamín.

A este amante del ajedrez nunca se le olvidará el hecho de jugar con Hansi Flick en la pretemporada 2024-25. Quim llegó incluso a jugar unos minutos en el Gamper en el Lluís Companys.

Quim Junyent es un centrocampista de gran talento / FCB

Esta presencia con el primer equipo no tuvo continuidad y pese a que fue uno de los destacados del Juvenil A que conquistó el triplete esta temporada no ha podido consolidarse en el Barça Atlètic.

Una vez asumido que este final de temporada era un extra para poner el colofón a una década de crecimiento en el Barça , Quim se ha destapado y está ejerciendo como un 'hermano mayor' de sus compañeros en el Juvenil A. Quim no solo está siendo el interior creativo que siempre decide con criterio sino que se está revelando como un futbolista muy intenso y líder que ayuda al equipo en todas las fases del juego.

Quim Junyent es un interior muy técnico / FCB

Sus dos últimos partidos con el Juvenil A han sido monumentales. Si contra el Tenerife en el Johan Cruyff deslumbró con un fútbol colosal, ante la UD Las Palmas su recital fue impresionante. Quim dejó los mejores detalles técnicos del partido y a su vez se dejó el alma para recuperar balones y trabajar por y para el equipo.

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Su último servicio culé se puede coronar este domingo (11h) en Alcalá de Henares. Quim ya suma tres temporadas con el Juvenil A, equipo en el que ha sido dirigido por Óscar López, Belletti y Pol Planas. Ganar la final de la Copa de Campeones contra el Real Madrid sería poner un gran colofón a sus diez temporadas en el Barça.