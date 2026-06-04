Casillas, protagonista de la presentación de La Liga FC Futures

Martín Casillas es uno de los 240 niños que participarán desde mañana en una nueva edición de La Liga FC Futures. El hijo del que fuera portero del Real Madrid es también guardameta del equipo blanco, en este caso del sub-12 madridista.

Iker Casillas como muchos otros padres y familiares de los jugadores que participarán en este prestigioso torneo se ha desplazado hasta Villarreal para vivir de cerca una experiencia muy especial.

Esta temporada los partidos no se disputarán en el campo de la Cerámica a causa de unas obras que se están realizando en el terreno de juego del Villarreal. El espectáculo se trasladará a la Ciudad Deportiva Pamesa de Vila-real del conjunto 'groguet'.

Así se inauguro el torneo de más perestigio en la cantera / La Liga FC Futures

Es curioso que el Villarreal dispone de dos zonas deportivas ya que la principal, la Ciudad Deportiva José Manuel llaneza, es la que acoge la mayoría de partidos de su extraordinario fútbol base.

Si en el Real Madrid el nombre más mediático es el de Martín Casillas, en el Barça destacan jugadores con mucho potencial y con experiencia en este tipo de torneos.

De hecho Hugo Galdeano fue la gran atracción del primer Mundial Sub-12 que se disputó hace unas semanas en Brunete. Destiny Ejiofor fue el máximo goleador y otras perlas culés como Marc Ribera o Pedrito Juárez brillaron a un gran nivel.

Estos son los jugadores del sub-12 blaugrana / La Liga FC Futures

El Betis, el Valencia y el atlético de Madrid son, además de Barça y de Real Madrid, los favoritos para conquistar este torneo tan atractivo.

En el acto de presentación del XXXIII Torneo Nacional PAMESA LALIGA FC FUTURES contó además de Iker Casillas con la presencia de José Ramón de la Morena, fundador del torneo y del presidente del Fernando Roig.

Tres décadas después de su primera edición, LALIGA FC FUTURES se ha consolidado como uno de los grandes torneos de referencia del fútbol base a nivel mundial.

Todos los niños sueñan con emular casos como los de Xavi Hernández, Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal, entre muchos otros. Todos ellos participaron en este torneo y ahora son los ídolos de los que aspiran a llegar a la élite.

Iker Casillas se dirigió a los futuros futbolistas y en una comparecencia posterior con los medios valoró de manera muy positiva este torneo: "Tengo compañeros que han jugado aquí y han llegado a la selección española. Chicos con 11 y 12 años son protagonistas absolutos y estro es bonito. Son niños y tienen que divertirse".

Respecto a la actualidad el ex-portero madridista y de la selección entiende que no hay un favortito claro para el Mundial: "Hay pocas diferencias entre España, Francia, Argentina, Países Bajos O Portugal".

Respecto al Real Madrid ha celebrado el baile de nombres de la campaña electoral: "El Real Madrid sale beneficiado de que haya elecciones y salgan todos estos nombres, Haaland, Mbappé, Vinicius y Mourinho puedan encajar bien, no lo sé. El domingo espero que salga lo mejor para Real Madrid".

Noticias relacionadas

Hasta el domingo Casillas y el resto de familiares de los niños que jugarán en este torneo vibrarán en Villarreal con los cracks del futuro. Al Barça ya le toca ganar y este año hay una generación excelente. Esperemos que haya suerte.