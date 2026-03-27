Carlos Blanco, defensa del Sant Andreu, lo tiene claro: "Gerard Martín es el central ideal, nunca se cansa de aprender"

Es un partido que Carlos Blanco tiene marcado en el calendario. Este sábado, el sant Andreu visita el Johan Cruyff con una dinámica 100% positiva. Los de Natxo González son líderes con ocho puntos de margen respecto al Poblense mientras que el Barça Atlètic ha bajado hasta la séptima posición.

El Sant Andreu tiene muy cerca el ascenso a la Primera Federación.

Falta poco pero sabemos que todavía quedan seis partidos y no es momento de confiarse. Esperemos conseguir los puntos que nos faltan para acabar primeros. Creo que nos lo merecemos. Nos viene el Barça Atlètic que pese a las bajas es un buen rival. Será un buen partido. Sabemos que el Barça vive un momento de dificultad pero estamos en un gran momento. Llevamos una racha increíble de siete victorias seguidas y quince partidos sin perder. Tenemos una plantilla con jugadores muy buenos de un nivel superior a la Segunda Federación. Pasamos malos momentos en la primera vuelta pero ahora estamos muy bien.

Carlos Blanco es una pieza clave del Sant Andreu / UE Sant Andreu

El Barça Atlètic ganó en la ida

Fue un partido complicado en el que creo que se llevaron más de lo merecido. Fue un partido bueno de nuestra parte pero ellos son el único equipo que nos han ganado en casa. La afición en el Narcís Sala es espectacular y siempre se llena el campo. Este fin de semana vinieron cinco mil espectadores, algo único en esta categoría. En el partido de ida tuvimos buenas oportunidades pero la verdad es que me sorprendió la capacidad de adaptación que tuvo el Barça Atlètic. A un filial esto es lo que les cuesta más. Sin jugar un partido brillante, ellos supieron sufrir y defenderse bien. Tommy Marqués estuvo a un gran nivel y me gustó mucho el partido que hizo Xavi Espart tanto con balón como sin balón y ahora ya veo lo bien que le va en el primer equipo.

Carlos Blanco conversó con Andrea Ginés y Jaume Marcet / Sport

En el Sant Andreu destaca la presencia de un ex-jugador del Juvenil A del Barça como Serrano.

Sergi Serrano tiene una calidad espectacular. Es un jugador de un talento increíble. La temporada pasada ya sorprendió cuando jugamos contra el Betis y este fin de semana marcó dos goles. Pasó por el Barça y es un jugador muy bueno. Es un jugador pequeño, estilo Barça con un centro de gravedad pequeño, con calidad, desequilibrio y gol. Típico jugador que gusta en La Masia pero por suerte lo tenemos en el Sant Andreu.

Sant Andreu y Atlético Baleares, primero contra segundo / @uesantandreu

¿Como te imaginas el partido en el Johan Cruyff?

Creo que en algunos momentos nos tocará sufrir ya que es un campo grande, con un césped de hierba natural en perfectas condiciones y ellos se encuentran a gusto jugando en casa. Nosotros estamos en un gran momento y no somos un equipo duro ni que juegue a no dejar jugar ya que también tenemos futbolistas de mucha calidad y nos gusta tocar bien el balón. La gente verá un Sant Andreu que quiere jugar el balón y con gente rápida. Los dos equipos querrán el balón. La diferencia de edad se nota, mi mentalidad no es la misma ahora que cuando era juvenil. Nosotros tenemos más experiencia aunque no seamos una plantilla muy veterana.

En el Sant Andreu tenemos futbolistas de mucha calidad y nos gusta tocar bien el balón. La gente verá que los dos equipos querrán el balón y dominar.

Coincidiste con Gerard Martín en el Cornellà

Gerard Martín jugaba de central izquierdo en el Cornellà. Tanto yo como mi actual compañero de la defensa Andreu jugamos con Gerard Martín en una líneaa de tres y la verdad es que Gerard es espectacular. Como persona ya se puede ver, es un diez. Nunca le vas a ver un mal detalle o un gesto feo de su parte. Como jugador no era quizá de inicio espectacular con los pies pero su capacidad de mejora ya era buenísima. Es un jugador rápido, con buen juego aéreo, ya entendía el juego perfectamente. Gerard no tenía miedo a defender. Lo bueno que tiene es que es un central muy corrector. Siempre está dispuesto a las coberturas. Creo que le ayuda la manera de jugar del Barça. Es el central idóneo para este tipo de equipo, es el perfil que necesita el Barça. Quizá como lateral no destacaba tanto el año pasado pero como central sí. Creo además que Gerard hace mejor a Pau Cubarsí, se le ve más seguro con él.

Gerard Martín tendrá varios partidos para recuperar sensaciones / FC BARCELONA / SPO

¿Imaginabas que Gerard llegara tan lejos?

Si hubiera tenido que citar un jugador del Cornellà con opciones de jugar en el Barça te habría dado el nombre de Gerard Martín. Lo que más me sorprendía de él eran las ganas de querer mejorar. Yo vi un Gerard al principio de temporada y otro mucho mejor al final del curso. Otros equipos además del Barça lo querían y yo creía que le iría bien. Es evidente que entonces no me imaginaba que en dos años Gerard estaría centrando balones para marcar dos goles en una semifinal de Champions en el campo del Inter. Eso era impensable pero por trabajo sí que pensaba que podía llegar lejos. Él es el mejor ejemplo de que a veces con un talento no tan alto puedes llegar a base de mucho esfuerzo y constancia.

Gerard Martín es un jugador rápido, con buen juego aéreo, y o tiene miedo a defender. Es un central muy corrector y siempre está dispuesto a las coberturas. Creo que le ayuda la manera de jugar del Barça.

¿ Te sorprende algo de Cubarsí?

Me gustaría sentarme un día con Pau y que me explicara como con 16 años ya sabía como colocarse y defender como si fuera un central experimentado. No sé cómo tenía la capacidad de hacer lo que hacía cuando debutó. Me gusta fijarme en los centrales y le vi cosas de central maduro. Me hubiera gustado preguntarle en que momento has aprendido a chocar con un delantero y no perder. Hoy es difícil ver a centrales así. Pau Cubarsí ya lo hacía con 16 años y eso marca la diferencia. Marca la diferencia si te gano o no un cuerpo a cuerpo con un delantero como Sorloth. Si no sabes chocar pierdes el 90% de los duelos y en eso Pau me sorprendió mucho. Es importante disfrutar defendiendo, con los años me quedo más con las acciones defensivas de un corte o duelo ganado que he hecho que con un buen pase largo.

Cubarsí y Gerard Martín aplauden a la afición del Barça / Gorka Urresola

¿Qué recuerdas de tu paso por la cantera del Barça?

Yo había estado en el Cornellà y después en el Espanyol antes de jugar en el Barça des del Alevín B hasta el Juvenil B. Me costó dar el paso del Espanyol al Barça pero tomé la mejor decisión posible. Fue una etapa muy bonita en la que tuve grandes entrenadores como García Pimienta, Andrés Carrasco, Franc Artiga o Quique Álvarez. El entrenador con el que más aprendí fue García Pimienta, él me marcó mucho. Era un técnico que sabía adaptarse as todos los contextos. Teníamos un gran equipo con Adama Traoré y muchos otros de un gran nivel. Adama más que un futbolista parecía un atleta ya que nunca había visto un jugador tan rápido. Antes lo había sufrido como rival y luego lo disfruté como compañero.

Carlos Blanco ha sido esta temporada el capitán del juvenil B del Barça / Facebook

¿Te arrepientes de alguna decisión?

Hubo un momento en el que creí que me convenía un cambio y no me arrepiento de nada. He vivido experiencias increíbles y poder estar con el primer equipo de la Juventus es algo muy bonito. Miles de niños se hubieran cambiado por mí. He vivido cosas alucinantes como viajar con el primer equipo de la Juve y tener al lado a un jugador como Andrea Pirlo. Dejar el Barça es complicado ya que estás acostumbrado a un estilo y fuera te tienes que adaptar a otras cosas. Yo en la Juventus buscaba al '6' como en el Barça y lo que encontraba era un doble pivote. Una de las razones de dejar el Barça era para mejorar como central y experimentar otras cosas. Si yo quería triunfar como central en la élite tenía que mejorar en la manera de defender. Irme a Italia me sirvió mucho. En el Barça los centrales tocan mucho el balón y participan más en la fase ofensiva pero yo quería también mejorar en defensa. Un central tiene que defender bien y es bueno también experimentar otros contextos.

En el Villarreal coincidiste con Ratiu. ¿Verías al actual lateral derecho del Rayo jugando en el Barça?

Andrei Ratiu es un lateral muy ofensivo. Encajaría con el juego del Barça. Es un jugador que nunca rifa el balón. Tiene ese punto de pillería en ataque y sabe cuando regatear. Además tiene gol. Como lateral encajaría de maravilla en el estilo del Barça.

El rumano Ratiu, al Huesca / EFE

En el Villarreal B también estuvo contigo Álex Baena..

Álex Baena es un jugador que todos sabíamos que si él quería podía ser un futbolista de clase mundial. Es un jugador con un carácter un poco rebelde pero con una calidad increíble. Su toque de balón es algo fuera de lo normal.

Me gustaría sentarme un día con Pau Cubarsí y que me explicara como con 16 años ya sabía como colocarse y defender como si fuera un central experimentado. Me gusta fijarme en los centrales y le vi cosas de central maduro

¿Que le dirías a un canterano del Barça?

Les diría que se fijen en jugadores como Pau Cubarsí y Gerard Martín. Son dos jugadores muy diferentes pero a la vez parecidos. Para mí, Cubarsí, tiene unas cualidades técnicas evidentes pero con una tranquilidad y cabeza únicas. Gerard, por su parte, demuestra que se puede llegar a la élite sin poseer unas condiciones innatas espectaculares. Y lo consigue por querer y desearlo con todas tus fuerzas renunciando a cosas que la mayoría no renuncian para llegar lejos. Si quiero jugar en Primera División tengo que dejar de lado ciertas cosas que me van a perjudicar en mi camino. Cualquier pequeño detalle cuenta y eso lo he vivido en mi trayectoria. Hay que darlo todo siempre con calma y perseverancia y tener un buen entorno.

Álvaro Cortés, durante un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

¿Este Barça puede ganar la Champions?

Yo creo que sí. Ya se vio que la temporada pasada no se llegó a la final de la Champions por detalles mínimos. Es la misma plantilla con un año más de experiencia y estos jugadores tienen más hambre. Esta experiencia les va a ayudar a tomar decisiones que les va a ayudar a ganar.

¿Has pensado en ser entrenador cuando cuelgues las botas?

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En principio no me gustaría ser entrenador porque es una profesión muy inestable. Yo lo he vivido como jugador con equipos en los que hemos tenido dos o tres entrenadores en una temporada. Con una familia vivir esto no es fácil. Sí que me gustaría seguir vinculado al fútbol y me gusta mucho el análisis. Creo que sé diferenciarlos buenos jugadores y te voy a dar un ejemplo. En el partido de ida entre el Sant Andreu y Barça Atlètic me llamó mucho la atención Álvaro Cortés. Además de sacar bien el balón, le vi cosas de Cubarsí, cosas que no suelen tener defensas del Barça. Su capacidad defensiva me pareció diferencial. Me parece un central que si tiene calma y paciencia puede llegar lejos.