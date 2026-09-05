El canario Joni y Nil Vicens lideran una goleada impresionante del Juvenil A del Barça

Primera jornada y primer recital futbolístico. El Juvenil A blaugrana se estrenó con una propuesta espectacular que cautivó a los aficionados presentes en el campo 7 de la Ciutat Esportiva.

Nil Vicens(2), Nuhu Fofana, Joni, Roberto Tomás y Michal Zuk han sido los autores de la goleada blaugrana.

Pol Planas presentó una alineación con la gran novedad de Joni Hernández como extremo derecho. El extremo zurdo firmado del Tenerife es, en principio, un fichaje para el Barça Atlètic pero su condición de juvenil le permite alternar entre el filial y el equipo de Pol Planas.

Este es el once inicial de Pol Planas en el debut liguero del Juvenil A / FCB

Jordi Pesquer, convocado contra el Elche por Flick, estuvo concentrado y acertado en la banda izquierda siendo uno de los alicientes del partido.

El mediapunta de Palamós Nil Vicens hizo gala de su mejor virtud, la llegada, para anotar el primer y el tercer gol del conjunto blaugrana.

El 2-0 fue a cargo de Nuhu Fofana tras una magnífica asistencia de Adrián Guerrero. Nil no hace ruido pero anota con goles con suma facilidad.

Joni destacó por la banda derecha siendo en todo momento un foco de peligro. De sus botas nació uno de los goles de Nil, remató con potencia al larguero y en la segunda mitad siguió creciendo.

Al descanso el Barça ya había anotado tres goles y la maquinaria blaugrana no se detuvo aquí. El Huesca solo se había acercado en una ocasión al marco de Gerard Sala y en ningún momento pudo planmtar cara ante la clase magistral de juego de los blaugranas.

Roberto Tomás, Adri Guerrero y Nuhu Fofana son tres puntales del Juvenil A / FCB

En la creación de juego Samu Borniquel fue uno de los jugadores más acertados. El aragonés, de 16 años, ha saltado del Cadete A y se está ganando la confianza del cuerpo técnico. Apunten su nombre ya que se trata de un '6' muy prometedor.

Joni tuvo el premio a su insistencia y anotó un gol mientras que el polivalente Roberto Tomás también pudo celebrar un tanto. El centrocampista de Blanes de origen polaco Michal Zuk se reivindicó con otro golazo. El chut del internacional español sub-18 acabó en la escuadra de la portería rival.

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El Juvenil A blaugrana se divirtió e hizo disfrutar a los que vieron su partidazo contra el Huesca. El miércoles (12h) los de Pol Planas se estrenarán en la Youth League contra el Feyenoord.