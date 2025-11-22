Campos rescata al Juvenil A del Barça en un partido loco contra la Damm

Campos rescató un punto en un partido loco. El duelo entre el Juvenil A del FC Barcelona y el Juvenil de la Damm fue más espectacular de lo esperado. La propuesta de los equipos de Pol Planas y Joan Verdú fue muy ofensiva, pero lo que sucedió en el encuentro fue del todo inesperado.

El Barça fue muy superior en una primera parte fantástica. En los primeros veinte minutos, los blaugranas consiguieron plasmar su superioridad con un 3-0 aplastante. En el primer minuto, Ebrima ya tuvo la posibilidad de generar un penalti que el árbitro no pitó, pero en el minuto 7 el propio Ebrima forzó una pena máxima que Adri Guerrero se encargó de transformar. El segundo gol fue una de las mejores jugadas del partido: un cabezazo de Pedro Rodríguez después de otro pase sublime del centrocampista malagueño.

La Damm estaba con una línea avanzada muy interesante pero sin conseguir hacerle daño a un Barça que estaba crecido. Un conjunto blaugrana que logró el tercer gol tras una jugada de Uri Pallàs. El partido que parecía totalmente decidido, pero la Damm siguió jugando con una visión ofensiva y consiguió darle la vuelta al partido. Jaume, desde la banda izquierda, logró el primer gol de los cerveceros en el minuto 28; cuatro minutos después, el conjunto visitante logró el segundo tanto con un lanzamiento de falta de Doblas que rebotó en la barrera.

El partido llegaba a la media parte con 3-2 en la segunda mitad. El Barça se relajó en exceso y la Damm necesitó poco para darle la vuelta al partido. De hecho, el partido estuvo en una fase sin demasiadas ocasiones hasta que la Damm logró empatarlo. Fue Doblas quien en el minuto 15 de la reanudación logró el 3-3. El Barça intentó rehacerse, pero tras una acción con demasiado riesgo en defensa de Baba, con un recorte innecesario que acabó con un penalti que transformó Àlex, de un 3-0 se pasó a un 3-4.

Todavía un cuarto de hora, sin embargo, y el Barça logró el empate en el último suspiro. Un gran pase de Adrián Guerrero, el mejor jugador del partido, lo convirtió en gol Álex Campos. El defensa central tuvo incluso la oportunidad de marcar el cinco a cuatro, que hubiera sido la culminación de un partido auténticamente de locos.

En Barça empató la semana pasada en el campo del Gimnàstic de Manresa y vuelve a empatar esta semana contra una Damm de Joan Verdú que dio una imagen sensacional en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.