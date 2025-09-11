¡Campeones del Mundo! La Masia vuelve a demostrar que es la mejor academia

El 2025 está siendo el año de La Masia. La explosión en el primer equipo de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín y el resto de canteranos no se acaba aquí. Juliano Belletti logró conducir al Juvenil A a conquista de la tercera Youth League de la historia del Barça. En Maracaná el Barça brilló con luz propia en una final de la Intercontinental Sub-20 que solo perdió en los penaltis. Todo ello no ha frenado la ambición de los diferentes equipos de la cantera barcelonista y en Córdoba el Juvenil B se ha proclamado ganador con toda justicia del Mundial Sub-18.

FC Barcelona - Racing Club Mundial Sub-18 FCB 1 0 RAC Alineaciones Barça Gerard Sala; Raúl Expósito, Joan Inglés, Sergi Mayans, Jordi Pesquer; Michal Zuk, Adam Argemí, Gorka Buil; Byron, Genís e Iu Martínez (Suplentes: Gómez, Miràngels, Valls, Cuadradosal, Berges, Drammeh, Mancheño, Pastor y Rybak) Racing Monges; Quiroz, Gómez, Dobal, Arias; Melluso, Pérez, Florentín, Pérez; Mansilla, Fischer (Suplentes: German, Álvarez, Sebastián, Barcena, Zotelo, Ahumada, Ibarras, Dotzel y Borowik)

Al Barça le costó entrar en calor en el partido. Espoleado por una afición tan ruidosa como constante, los jugadores de Racing arrancaron el encuentro con una marcha más. El conjunto argentino presionaba con mucha intensidad y los de Cesc Bosch sufrían para sumar cuatro o cinco pases.

La primera y única ocasión de Racing en la primera parte llegó con un doble remate que salvó Gerard Sala. Especialmente meritoria fue la segunda intervención del portero blaugrana que reaccionó con unos reflejos extraordinarios.

Estos son los jugadores de Racing de Avellaneda instantes antes de disputar la final / Mundial Sub-18

Esta ocasión del equipo de Avellaneda estimuló al Barça que fue creciendo en intensidad y sentido del juego. Las secuencias de pases eran cada vez mayores y el Juvenil B blaugrana podía avanzar y someter al Racing. Los argentinos no perdieron en ningún momento el orden defensivo y luchaban cada balón con mucha hambre.

La mejor jugada del Barça la culminó Genís Clua con un remate que paró sin apenas dificultades el portero Monges. El Barça era mejor con balón pero el equipo de Matías Martínez no perdía un ápice de su espíritu canchero.

En la reanudación el buen juego barcelonista fue a más y los blanquiazules compitieron pero en ningún caso llegaron a sentirse superiores. El Barça fue creciendo en confianza y cada vez más a su juego técnico le añadía verticalidad y oportunidades de gol. Xavi Miràngels rozó el gol tras una acción individual. Miràngels fue decisivo en la jugada del gol que marcó Artem Rybak. El ucraniano entró con una frescura increíble y firmó unos veinte minutos finales excelentes. El gol coronó al fenomenal mediapunta ucraniano.

Artem Rybak es un mediapunta zurdo de gran talento / FCB

El Barça apenas sufrió y celebró con euforia un triunfo muy merecido. Gerard Sala fue escogido como el mejor portero del torneo y el MVP del Mundial juvenil lo recibió Iu Martínez. Los capitanes Raúl Expósito y Adam Argemí alzaron un título que vuelve a situar a La Masia en lo más alto. La cantera del Barça es inigualable.