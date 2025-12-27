"Me cambió la vida": cuando todo empezó para Lamine o Gavi

Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Fernando Llorente, Ander Herrera, Esteban Granero, Sergio Canales, Bojan Krkic y un largo etcéra de futbolistas - la gran mayoría colgó las botas - se dieron a conocer en el torneo de fútbol 7 inicialmente bautizado Campeonato Nacional Alevín de Fútbol de Brunete y ahora denominado LaLiga FC Futures.

Impulsado por José Ramón de la Morena en 1992, celebra el XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures, la cita sub13 más prestigiosa del planeta, en Gran Canaria. Hoy, sábado 27 diciembre, los 16 equipos participantes inician su andadura en el torneo que reúne a las mejores canteras del mundo. Y, el Estadio de Gran Canaria, ubicado en el noroeste de la isla, decidirá al campeón de la 29ª edición.

FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Athletic Club, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Betis, Valencia, Villarreal, UD Las Palmas, Inter de Milán, Juventus, Benfica, Sporting CP, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. El Sevilla, vigente campeón, defiende la corona conquistada en la edición de 2024.

"Que los adultos dejen disfrutar a los niños"

Gran Canaria volverá a ser escenario de buen fútbol. De talento. Y de ilusión. Como bien pronunció José Ramón de la Morena en su parlamento, “quién sabe si dentro de unos años le dais vosotros al presidente de la Federación un título del mundo".

Ahora bien, conviene ser cautos. Son chicos que todavía están en pleno proceso de crecimiento y formación, por tanto, cabe respetar los tiempos y proteger su ilusión. No lo pudo describir mejor el joven técnico del Sporting CP durante la presentación de su equipo: "Que los adultos dejen disfrutar a los niños".

Que disfruten. Lo que tenga que venir... ya vendrá. Es una oportunidad única que debe aprovecharse y vivirse al máximo. Y será un bonito recuerdo que les acompañará toda la vida. "Fue el torneo que me cambió la vida", recordaba un Andrés Iniesta escogido MVP de la edición de 1996. Ander Herrera o Gerard Piqué, asimismo, explicaban años atrás que les marcó para siempre.

Por suerte o por desgracia, no todos llegan. Jonatan Valle, Alberto Lora o los hermanos Obama se quedaron por el camino. No depende únicamente del talento, sino de la suerte. De estar en el momento y lugar indicados, vaya.

Otros tantos, no obstante, sí que pudieron escribir su nombre en la élite del fútbol mundial. Así, pues, repasemos a las últimas estrellas que nos brindó LaLiga FC Futures.

Xavi Simons (FC Barcelona) Xavi Simons fue el MVP de la edición de 2015 que se disputó en Miami. El Barça venció al Valencia en la final y el neerlandés fue una de las caras visibles de aquel torneo, en el que también participó Alejandro Balde. Considerado una de las grandes promesas de La Masia, en 2019 decidió cambiar de aires y dejó Barcelona para poner rumbo a París, un movimiento que en su momento causó sensación. Se asentó en la élite de la mano del RB Leipzig y en verano se mudó a Londres, a un Tottenham en el que no acaba de acomodarse.

Gavi (FC Barcelona) Pablo Páez Gavira, más y mejor conocido como Gavi, despuntó en la edición de 2016. Fue el héroe azulgrana en la semifinal para batir, con un doblete, al Real Madrid. Un año después de llegar a La Masia procedente de la cantera verdiblanca, se salió en su primer cara a cara con el eterno rival. Ya derrochaba talento y picardía por aquel entonces.

Alejandro Garnacho (Atlético de Madrid) Vienen pisando fuerte las nuevas generaciones colchoneras: cuatro de cuatro en Orlando. Tetracampeón de LaLiga FC Futures en la ciudad del estado de Florida. Y uno de los chicos que se forjó en la academia rojiblanca y brilló con luz propia en la edición de 2016 fue Alejandro Garnacho, ex del United y ahora extremo del Chelsea. Acabó, junto con Xavi Planas y Toni Caravaca, como máximo realizador con cuatro dianas.

Warren Zaïre-Emery (PSG) La del París Saint-Germain es, sin lugar a dudas, una de las canteras más prolíferas del Viejo Continente. Buen ejemplo de ello es Warren Zaïre-Emery, máximo goleador de la edición de 2018 y uno de los pilares de Luis Enrique. Teórico mediocentro, está cubriendo de maravilla la baja de Achraf como lateral derecho. Es curioso: era de los chicos con mayor envergadura y acabaría midiendo 1,78m. Se zafaba de sus rivales no solo gracias a su físico envidiable, sino a su finura y detalles tácticos.

Francesco Pio Esposito (Inter de Milán) En un abrir y cerrar de ojos, Pio Esposito es uno de los pilares del Inter y de la selección italiana. Forjado en la academia 'nerazzurra', logró hacerse un hueco en la primera plantilla tras su fructífera cesión al Spezia a base de goles. El menor de los Esposito - Salvatore y Sebastiano - ya escribió su nombre en LaLiga FC Futures.