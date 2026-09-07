El cambio radical de Ignasi Quer: De la Lliga Elit a anotar un póker en el Johan

Ignasi Quer luce en el Barça Atlètic el dorsal 23 pero es un '9' con todas las de la ley. Los amantes del perfil de delantero centro clásico pueden encontrar en Quer un jugador en el que fijarse y disfrutar.

Su debut oficial con el Barça Atlètic no pudo ser mejor ya que el de Gurb anotó cuatro goles en el estreno del equipo de Belletti ante el Náxara riojano.

Ignasi Quer, de 22 años, es uno de esos fichajes inesperados pero que apunta a jugador clave para lograr el ascenso de categoría.

Ignasi Quer vivió un estreno inimaginable / FCB

La temporada pasada la inició con el Vic en la Liga Elit (sexta categoría) pero a medio curso fue fichado por el CE L'Hospitalet. En el conjunto riberense se salió y marcó 15 goles en la Tercera Federación (quinta categoría).

Estos números llamaron la atención de muchos equipos catalanes que lo quisieron fichar pero el Barça Atlètic fue el que logró incoprporarlo a sus filas.

Si en el primer equipo Hansi Flick se ha adaptado a jugar sin un '9' puro, en el filial Belletti cuenta con Quer y Gistau como arietes cásicos.

Gistau tiene más tendencia a caer a las bandas aunque sea un hombre eminentemente de área pero que sí que responde al prototipo de delantero centro tradicional.

Ignasi Quer es un delantero centro puro / FCB

Quer es alto, fuerte, potente y con un remate a portería impactante con las dos piernas y de cabeza. El estilo de juego combinativo del Barça produce en La Masia jugadores ofensivos menos contundentes pero más técnicos.

Quer es un jugador distinto a los jóvenes canteranos que pule con mimo Belletti. Ignasi no es quizá un portento técnico y lo suyo es ganarse el sueldo a base de trabajo y goles. Antiguamente se hablaba para estos casos de jornaleros del gol u obreros del gol, dos denominaciones que casan con su modesta trayectoria.

Ignasi ha tenido que picar mucha piedra para llegar al Barça y poder disfrutar de un día mágico como el que vivió ayer en el Johan Cruyff.

Sus cuatro goles le definen. El primero es de rematador listo, el segundo es de goleador puro, el tercero es de oportunista y el cuarto es del jugador al que todo le sale aunque su remate no fuera el más ortodoxo.

Ignasi Quer, nuevo fichaje del Barça Atlètic / FC BARCELONA

Quer no se formó ni en la cantera del Barça ni en la del Espanyol. Vic Riuprimer, Manresa, Manlleu y Girona fueron sus equipos en los que aportó mucho trabajo y esfuerzo pero tampoco cifras espectaculares de goles.

El trabajo del '9' es a veces ingrato ya que dependes de que el equipo llegue mucho al área y te generen ocasiones. También hay un factor clave para los jugadores que no poseen un don técnico innato y es la evolución física.

El poderío actual de Quer empezó a ser una realidad cuando estaba ya totalmente desarrollado en el aspecto atlético y los goles empezaron a llegar como churros.

Ignasi Quer en el amistoso del Barça Atlètic contra la UE Tona / FCB

La temporada en la que da un salto de nivel es la 2024-25 cuando anota 16 goles con el Vic en la Liga Elit. Con 20 años Quer ya era un jugador hecho para marcar las diferencias en el área.

En este equipo arrancó el curso pasado pero a partir de diciembre pasó al Hospi. En el equipo franjirojo jugó 23 partidos y anotó 15 goles.

Como curiosidad, Quer nunca anotó más de dos goles en un partido. Lo que el poker en su debut con el filial blaugrana es algo tan inesperado como chocante.

Quer disfruta ahora de un paraíso para un buen goleador ya que juega en un equipo dominante que genera muchas ocasiones y si el balón está a menudo en el área el de Osona es capaz de todo para marcar.

Ignasi Quer es un delantero muy cotizado / CE L'Hospitalet

La vida le ha dado a los 22 años la oportunidad a quer de defender los colores blaugranas.

Su debut con cuatro goles en el Barça Atlètic es algo inédito.

El precedente más parecido fue Marc Cardona que debutó en la temporada 2016-17 con un 'hat-trick' cxontra el Atlètic Saguntino.

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Aquella temporada el Barça Atlètic ascendió a la Segunda A y Cardona fue una pieza clave del equipo de Gerard López. ¿Se repetirá la historia con Ignasi Quer? Apuesten a que si.