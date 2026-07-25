Cambio de paradigma en el Barça Atlètic de Belletti

Los primeros días del proyecto 2.0 del Barça Atlètic de Juliano Belletti transcurren con la normalidad propia de estos días. Mucha carga física en sesiones, algunas dobles, en la Ciutat Esportiva, a la espera de concentrarse a partir del próximo 2 de agosto en la Vall d'en Bas ya con una plantilla más acorde a la que dispondrá el brasileño durante la campaña, pues muchos de ellos están actualmente reforzando al primer equipo de Hansi Flick. Eso sí, el técnico del filial puede contar estos días con los nuevos futbolistas que han llegado para intentar el objetivo del ascenso que quedó pendiente. Analizando estas incorporaciones, se trata o bien de jugadores que ya han pasado de la veintena, algo poco usual en el Barça Atlètic de los últimos años (son los casos de Ignasi Quer y de Juan Ybarra, ambos con 22) o juveniles, como Joni Hernández, con experiencia en la categoría. Y si se queda Hamza Abdelkarim (con un Mundial ya a sus espaldas) y llega Josué Caicedo (con participación en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano), este 'poso' tan necesario se hará todavía más evidente.

El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto / FCBWorld

Y es que Juliano Belletti tomó buena nota la campaña pasada de los problemas que tuvo el equipo y que le impidieron ascender, pese a contar con futbolistas de mucha más proyección y calidad que la media de la categoría. Pero en la Segunda RFEF cuentan otras circunstancias. Algunas, como las lesiones (aunque ha habido un análisis profundo para evitar otra plaga) y las llamadas de jugadores para selecciones y el primer equipo no se pueden controlar, pero sí tener garantías en un equipo que seguirá siendo muy joven, jovencísimo, pero apoyado por futbolistas que pueden aportar mucho.

Media de edad de 18,8 años

Sin ir más lejos, la media de edad de los 26 futbolistas que arrancaron los entrenamientos el pasado 20 de julio, y restando a Jordi Pesquer, que se fue con Flick por la lesión de Alejandro Balde, es de 18,8 años, es decir, más propia de un Juvenil, pero entre los más mayores hay dos nuevas incorporaciones. El ariete Ignasi Quer llegó a jugar Copa del Rey con L'Hospitalet y el mediocentro Juan Ybarra fue clave en el ascenso del Rayo B a Segunda RFEF.

También han llegado dos jugadores en edad juvenil. El extremo Joni Hernández tiene experiencia en la categoría con el Tenerife B y el central Javi Castro sigue la línea de futbolistas que han evolucionado en la Damm (aunque era propiedad del Mallorca) como Álex González, ya bajo el radar de Flick.

Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del FC Barcelona / AnthonyProd

Pero sobre todo, el salto de calidad lo pueden dar futbolistas como Hamza Abdelkarim o Josué Caicedo. El punta egipcio ha aprovechado el trampolín del Mundial y el lateral ecuatoriano, cuando llegue, lo hará habiendo debutado incluso con LDU Quito en la Copa Libertadores.