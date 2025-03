¿El cambio de entrenador puede alterar el caso Pau Prim?

La designación de Sergi Milà como el nuevo entrenador del Barça Atlètic en sustitución de Albert Sánchez busca causar un impacto en el filial y que la dinámica negativa de paso a una reacción del equipo.

Al margen de poder recuperar en las próximas semanas a jugadores fundamentales como Barberá o Dani Rodríguez, una opción asequible pasaría por 'repescar' a Pau Prim para ganar calidad en el centro del campo del Barça Atlètic.

Pau Prim ha pasado de ser uno de los jugadores con más minutos del Barça Atlètic a no entrar en las convocatorias. El centrocampista que juega de blaugrana desde el 2013 disputó sus últimos minutos con el filial el 13 de diciembre del pasado año.

En las últimas ocho convocatorias se ha quedado fuera de las listas de jugadores citados por Albert Sánchez. Curiosamente, el Barça no gana desde que Pau Prim ha quedado fuera de equipo. En las nueve jornadas del 2025, el filial ha sumado cuatro puntos de 32 posibles.

Pau Prim, durante un entrenamiento esta semana previo al partido contra el Barakaldo / FCB

No se trata de una decisión técnica , sino de una actuación del club motivada por las discrepancias con el jugador para afrontar el futuro del futbolista. El club entiende que Pau no quiere renovar y ha priorizado apostar por otros futbolistas.

En la difícil situación que vive el barça atlètic situado en posición de descenso se ha optado por una medida muy poco habitual en el filial blaugrana ejecutando un cambio de entrenador. ¿Sería posible encauzar el caso de Pau Prim? En términos puramente deportivos el regreso del centrocampista de Sant Andreu de la Barca sería muy beneficioso para el equipo.

Pau Prim es un centrocampista muy técnico / Valentí Enrich

Pau aporta calma, equilibrio y criterio futbolístico. El centrocampista de 18 años lo está pasando mal ya que sufre una doble 'condena'. El hecho de no entrar en las convocatorias de su equipo y no poder estar ni siquiera en el banquillo es algo doloroso pero a esta circunstancia se le suma la impotencia de comprobar como los resultados del equipo no acompañan.

Pau Prim no ha recibido hasta ahora ningún input de que su situación personal vaya a cambiar pero si el club decidiese reconducir la situación y que pudiera volver a jugar la alegría sería enorme.

La postura del club defendiendo sus intereses es lícita pero, aún asumiendo que Pau no continúe la temporada que viene, la pregunta es si su concurso podría ayudar a la permanencia y así beneficiar al equipo y a la entidad blaugrana.

Pau Prim es un '6' puro / Valentí Enrich

Jugadores que no continuarán la temporada que viene habrá muchos otros y en el caso de los cedidos la mayoría son conscientes de que su futuro difícilmente pasa por el Barça y aun así seguirán estando disponibles y con opciones de jugar hasta la última jornada liguera.

En este contexto y dada la situación difícil en la clasificación la reinclusión de Pau Prim podría resultar un revulsivo así como se espera que lo sea el relevo en el banquillo.

Sergi Milà es un hombre de club y aceptará lo que se decida consensuadamente en los altos mandos del Barça pero si hubiera un giro de guion en el caso de Pau Prim, el nuevo entrenador del filial dispondría de más potencial deportivo para competir mejor y lograr iniciar una racha positiva de resultados.