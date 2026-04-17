Bombazo en la cantera: Pol Sabadí, la gran perla del Espanyol, muy cerca del Barça

No está cerrado pero todo apunta a que se acabará concretando. SPORT avanza un movimiento que puede causar sensación en el fútbol base. El mediocentro del Sub-16 del Espanyol está decidido a aceptar la oferta del Barça para incorporarse a La Masia. Pol Sabadí es un jugador que cumplirá 15 años el 6 de julio y que es internacional Sub-15 con España.

El centrocampista de Vilajuïga llegó a la cantera perica en el verano del 2022 procedente del Girona. En el conjunto gerundense, el medio zurdo había marcado siete goles en los 26 partidos oficiales que disputó con el Alevín A pese a ser un jugador de primer año. El Barça ya se interesó entonces por este futbolista que era un habitual en las selecciones inferiores catalanas. Sabadí finalmente acabó firmando por el conjunto blanquiazul.

Pol Sabadí es el tercer jugador en la fila de arriba en la izquierda en esta selección catalana Sub-12 / fcf.cat

En el Espanyol jugó con los de su edad en el Alevín A blanquiazul anotando ocho goles en los 26 partidos oficiales que disputó en el curso 2022-23.

En sus dos años de infantil Pol Sabadí sumó 26 partidos oficiales en la cantera perica. Esta temporada, pese a ser cadete de primer año, Pol ha formado parte del Sub-16 del Espanyol que ocupa la segunda plaza de la División de Honor de esta categoría.

Las lesiones no le han permitido disputar más partidos estas últimas campañas. Su pierna izquierda es de mucho nivel y destaca por un gran golpeo de balón y una visión de juego extraordinaria. Aunque sa demarcación natural es la de mediocentro también ha jugado de central en el sector izquierdo.

Este fin de semana Sabadí jugó contra el Barça en un derbi que ganó el conjunto blaugrana (1-2). Fue un triunfo que deja la liga muy cerca para los blaugranas. Sabadí ha jugado este curso 13 partidos con el Sub-16 actuando habitualmente como mediocentro.

Pol Sabadí es un centrocampista zurdo muy técnico / RCD Espanyol

El Barça está siempre atento a los mejores jugadores que juegan en Catalunya y Pol es uno de los futbolistas más prometedores de la generación del 2011. Además del Barça, el Real Madrid y los mejores equipos españoles se han interesado por este futbolista que tiene muchos números para enrolarse en la cantera blaugrana.

La temporada pasada el Barça fichó a los hermanos Minguk y Daehon Lee además de Pol Mancheño y Uri Pallás procedentes de la cantera del Espanyol. Esta temporada Pol Sabadí podría ser el primero que cambia la Ciutat esportiva Dani Jarque por la Joan Gamper pero es bastante probable que no sea el último.

El periodista de Onda Cero José Agustín Gómez aseguró en Radio Marca que este puede ser un verano duro en la cantera perica ya que varias de sus perlas pueden cambiar de aires para recalar en clubs importantes.

El Barça no es el único club que pescará este verano en el fútbol base espanyolista.