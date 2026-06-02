¡Bomba en la cantera! El Barça se anticipa al Madrid y al City y ficha a Enzo Pérez, el gran mediocentro del futuro

El Sub-14 del Girona se ha proclamado campeón de liga y ha logrado el pasaporte para la final del campeonato de Catalunya. En el equipo que dirige Pau Comadira sobresale Enzo Pérez.

Este centrocampista de 14 años ha liderado a su equipo con unas cifras de lujo y unas sensaciones todavía mejores.

El Real Madrid, el Atlético de Madrid y otros clubs españoles como el Villarreal se habían interesado de manera intensa por Enzo pero este '6' técnico y poderoso lo tenía claro.

Su prioridad era volver al Barça o continuar en el Girona. La posibilidad de seguir en el club gerundense tenía otra derivada y es que en el Manchester City estaban interesados en que completase su formación en el club de Montilivi antes de poder dar el salto a Inglaterra.

Enzo ha ganado dos ligas con el Girona / Girona FC

En la entidad 'blue' controlan a los jugadores prometedores de las canteras de los clubs que pertenecen al City Group y entendían que el mediocentro del 2012 más prometedor en toda Europa es Enzo.

Su idea era que Enzo se desarrollase en el Girona y poder saltar con 18 años al club del Etihad Stadium. En ningún caso se trataba de ficharlo ahora ya que legalmente no es posible pero sí tenerlo monotorizado en un club dependiente como es el Girona.

Las ofertas de todos estos clubs han sido consideradas por Enzo y su familia pero la decisión final ha sido del jugador.

El interés real del Barça que se ha mostrado muy activo para recuperar a este jugador ha sido también un factor positivo. La diligencia de Sergi Milà, Andrés Manzano y Alexanko ha sido determinante para que Enzo se haya decidido a volver al club de su vida.

Gerard Sarrà, Boja, Sergi Milà y Alexanko observando un partido de la cantera blaugrtana / Dani Barbeito

En SPORT ya avanzamos recientemente que Enzo era una joya deseada por las mejores canteras ya que había consenso en valorarlo como el '6' del futuro.

El internacional con la selección española Sub-14 se ha sentido valorado por el Barça y esta confianza le ha hecho que su decisión sea más sencilla.

Enzo Pérez juega en las selecciones inferiores de España / RFEF.es

Enzo Pérez ha explotado en el Girona y siempre le estará agradecido al club rojiblanco pero su corazón es culé. Enzo jugó de blaugrana en el fútbol-7 entre el 2020 y 2023. El Barça lo había fichado del Sant Cugat pero después de tres temporadas no consideró oportuno seguir contando con él.

Enzo fichó por el Gimnàstic de Manresa y después de una gran temporada en el club del Bages el Girona apostó por él. En la cantera 'gironina' ha completado dos temporadas brillantes.

Con el Sub-13 y Sub-14 del Girona Enzo ha logrado liderar un equipo que se ha impuesto al Barça y el Espanyol y ha conquistado dos ligas de manera consecutiva con un juego brillante.

Incluso cuando ha ascendido al Sub-15 del Girona, Enzo ha sido el futbolista más destacado de este equipo.

En el partido disputado este fin de semana contra L'Hospitalet el Girona ganó (2-0) y se clasificó para la final del Campeonato de Catalunya con dos goles de Enzo. El centrocampista barcelonés marcó un gol con un chut exterior y anotó el segundo tanto de penalti.

Enzo Pérez es un '6' muy completo / Girona FC

Estos dos tantos no son casuales ya que el '6' del Girona ha marcado en el campeonato liguero once goles. Enzo Pérez Carrasco es un centrocampista que ordena a su equipo desde la demarcación de '6'. El barcelonés es un futbolista potente físicamente y dotado de un notable nivel técnico.

Sus cualidades son enormes pero lo que le permite asegurar un rendimiento constante es una lectura del juego óptima. Enzo entiende de maravilla como posicionarse, girarse y desplazar de manera impecable el balón en largo así como ser muy preciso en el juego en corto.

Con todo, Enzo es un futbolista que se impone en los duelos y que brilla por su personalidad y liderazgo. Enzo puede ejercer también de '8' ya que tiene fútbol de sobras para ejercer de interior aunque no necesita actuar unos metros más adelante para ofrecer al equipo un despliegue ofensivo brutal.

Enzo Pérez es un mediocentro de una calidad extraordinaria / Girona FC

Enzo es además un especialista a balón parado ya que ejecuta con maestría las faltas y los penaltis. En este aspecto su personalidad es muy destacable ya que siempre se ofrece y nunca se esconde para asumir responsabilidades.

El Real Madrid insistió para poderlo captar y que se trasladase a Valdebebas pero el gran plan de futuro llegaba vía Manchester con una idea en el que se visualizaba un salto a Inglaterra previsto para el 2030. Enzo está muy agradecido al Girona y continuar en este club le parecía una opción muy interesante.

El interés del Girona por retenerlo y el de los otros clubs que se han interesado por su situación ha sido importante pero su decisión la ha tomado con una mezcla de factores sentimentales y futbolísticos.

Incorporarse a la mejor cantera del Barça siempre es una decisión inteligente aunque la competencia en La Masia es feroz y el camino nunca es fácil.

Enzo Pérez volverá al Barça, a falta de que se acabe de confirmar todo, y compartirá club con su hermano Luca. El central del Sub-16 llegó a un acuerdo para renovar su compromiso con el Barça y militará la próxima temporada en el Juvenil B.

Enzo Pérez jugó tres temporadas en el fútbol-7 del Barça / FCB

La familia Pérez Carrasco vivirá esta próxima temporada el privilegio de disfrutar de dos hijos jugando de blaugrana. Luca lo hará en el Juvenil B y Enzo en el Sub-15. Ambos son muy buenos y con un sentimiento culé especial.

Si La Masia es la mejor academia del mundo lo es, en parte, por el sentimiento de arraigo de la mayoría de sus futbolistas.

En el Barça crecen y se desarrollan con una filosofía de juego único y una política de ascensos al primer equipo incomparable.

Enzo ha elegido jugar en el Barça y el Barça ha elegido a Enzo. Todo apunta a que ninguna de las dos partes se va a arrepentir.