El Betis, muy superior en lo físico, elimina al Barça en el Mundial Sub-12 La Liga FC Futures

Después de remontar en los cuartos de final ante el Real Madrid, el Barça cayó en las semifinales del Mundial sub-12 La liga FC Futures ante el Betis (0-2). Los de Pol Combellé perdieron su primer partido del torneo y se quedaron a un paso de la gran final.

El Municipal de los Arcos se quedó pequeño para presenciar la segunda semifinal del torneo. Unos minutos antes, el Flamengo había remontado el gol inicial de Musa. Carlos Leonardo y Manuel Fernandes anotaron los dos goles del equipo brasileño que se impuso al PSG.

Arnau Casas es un central muy completo / La Liga FC Futures

El Betis arrancó con mucha electricidad y un fútbol muy vertical. El Barça no lograba bajar las pulsaciones y enlazar tres o cuatro pases con sentido. Con todo, el equipo de Pol Combellé aceptaba el reto de jugar a toda máquina y pelear con toda la pasión del mundo cada balón.

En este escenario, el Betis lograba imponer su físico superior en ambas áreas. El Barça no es inferior en lo técnico al Betis pero en este formato de fútbol-7 la altura y potencia de los jugadores es muy difícil de contrarrestar.

Pese a todo, Biel Chaves estuvo a punto de marcar el primer gol de los blaugranas pero su remate exterior lo paró con maestría el guardameta bético.

Cuando más asentado parecía el Barça que estaba logrando llevar el partido a su terreno apareció con una calidad extraordinaria la figura del delantero centro del Betis.

Jesús Heredia se fue de Arnau Casas y Biel Chaves con calidad y fuerza y logró avanzar a los verdiblancos con un golazo.

Joel Cabanes es un zurdo de gran técnica / La Liga FC Futures

Con el marcador favorable, el Betis pudo marcar el segundo justo antes del descanso pero el magnífico portero blaugrana Martí Pico evitó el gol con un paradón bestial.

En el segundo período se hizo más evidente la diferencia física entre ambos equipos. En algunos lances del partido Hugo Galdeano, el más pequeño del Barça, se enfrentaba al central bético Candela que le sacaba un mínimo de 40 centímetros. El Betis acabó de sentenciar su pase a la final con un segundo gol anotado por Javier Secano. La jugada fantástica de Jesús Heredia la pudo culminar su compañero con un remate certero.

Pese al 2-0 en contra los blaugranas no se rindieron y gozaron de ocasiones pero tanto Destiny como Mollica o Pedrito se quedaron a un paso de marcar. El Betis, más poderoso, se impuso ante un Barça que se dejó la piel pero le faltó presencia atlética para poder superar al Betis.