Belletti, Sama Nomoko, Fariñas, Barberá... los nombres propios de un Barça Atlètic con la flecha hacia arriba

El Barça Atlètic es cada vez más un equipo de autor. También de nombres propios, como el de un Sama Nomoko que impresiona con sus incursiones por la banda derecha o un Víctor Barberá que ha recuperado el idilio con el gol. Pero por encima de todo, se aprecia la mano de su entrenador. Juliano Belletti ha logrado imprimir su sello y hacer reconocible a su equipo, como ya hizo la temporada pasada con el Juvenil A tricampeón. La victoria del sábado ante el Reus Reddis unida a la derrota el domingo del Atlético Baleares en Andratx deja al filial líder en solitario con tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

Sama Nomoko y Víctor Barberá, protagonistas destacados en el Barça Atlètic / BARÇA

El secreto del filial

"Desde el primer día, el mister nos dijo que debíamos ser una piña. Hacemos equipo también fuera de los entrenamientos, para que haya un buen ambiente y se vea reflejado en el campo. Todos vamos a una, todo está siendo positivo y hay que seguir trabajando para hacer bien las cosas", explicó Tommy Marqués tras la victoria contra el Reus. Precisamente, el centrocampista barcelonés es también un caso paradigmático, un jugador que la temporada pasada con el Juvenil A no tuvo el rol de titular, pero a quien el club le renovó y la decisión se ha evidenciado como acertada.

Brian Fariñas celebra su gol al Reus Reddis / Valentí Enrich

Son muchos los futbolistas que ha mejorado Juliano Belletti. Otro caso es el de Brian Fariñas, autor del tercer tanto contra los reusenses y que se ha consolidado en la posición de interior, donde da sentido y consistencia al juego del filial. "Para mí no es una sorpresa que Brian esté bien. Es un jugador con un carácter y una personalidad que contagia al equipo. Físicamente está muy bien, se nota, y su autoconfianza está muy alta. Puede jugar de 6, de 8, de 10, pelea mucho por tener la posesión y trabaja mucho sin balón. Saca lo máximo de su talento y el equipo también se aprovecha", 'diseccionó' Belletti sobre el mediocentro de Benicarló.

"Sé de dónde vengo y no quiero volver a aquella situación"

Pero posiblemente la mejoría más esperada sea la de Víctor Barberá, un delantero que, como todos los arietes, vive del gol. El sábado fueron tres y explicó la importancia de sentirse 'liberado': "La temporada pasada fue muy dolorosa para mí y estoy intentando cuidar todos los detalles. Sé de dónde vengo y no quiero volver a estar en esa situación, Tengo que trabajar y esforzarme al máximo", se sinceró.

Por cierto que el delantero dio otra de las claves del gran momento del filial: "Noto desde dentro que estamos muy bien físicamente, sobre todo los esfuerzos que hacemos desde el minuto cero al noventa. Lo que mejor tenemos es que luchamos hasta el final", destacó.

Y claro, Belletti se sintió orgulloso de la evolución de su ariete: "Le exijo mucho durante la semana, el día a día. Mejor que todo esto es tener la humildad de trabajar para mejorar, es el trabajo del entrenador, pero los jugadores también deben querer mejorar y se nota que Víctor lo está buscando desde el primer día de la pretemporada. Finalizaciones, pero también ayudar en defensa, trabajar sin balón", subrayó.

La 'explosión' de Sama Nomoko

Dos de esos tres goles fueron con asistencia de un Sama Nomoko que no deja de sorprender. El extremo maliense se ha convertido en una referencia ofensiva del equipo gracias a la confianza que le ha dado Belletti y a saber explotar sus cualidades. Un diamante al que el técnico brasileño considera que hay que pulir todavía más, pero que ya está dando mucho de que hablar. Sin olvidar a otros nombres propios como los de Xavi Espart, Alexis Olmedo, Juan Hernández, y en definitiva todos, porque el gran momento del Barça Atlètic es un éxito del colectivo que lidera Belletti.