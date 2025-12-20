Belletti recuperará en breve al goleador Óscar Gistau

El entrenador del Barça Atlètic espera impaciente que la enfermería blaugrana se vacíe poco a poco y que las posibilidades ofensivas se multipliquen. Las lesiones de Barberá, Gistau y Ureña han restado mucho potencial al ataque del filial que dirige Juliano Belletti.

Además de los posibles refuerzos en los que trabaja el club para mejorar la delantera, el mejor 'fichaje' puede ser el retorno del juvenil Óscar Gistau, el gran proyecto de '9' de La Masia.

Gistau es un atacante muy completo / Dani Barbeito

Óscar Gistau volverá, en principio, en dos semanas a trabajar en el día a día del Barça Atlètic. En menos de un mes se espera, si todo va bien, que pueda reaparecer y convertirse en una refuerzo de lujo para Belletti.

Gistau jugó cuatro partidos con el Barça Atlètic en el inicio de curso y en su única participación en la Youth League tuvo un impacto estelar.

A las órdenes de Pol Planas, Gistau marcó dos goles y generó una asistencia de gol en el partido de Champions Juvenil en el campo del Newcastle.

Gistau es un ariete muy efectivo / Valentí Enrich

Tras este inicio de temporada prometedor, Gistau recibió otro golpe duro con una lesión en la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano.

El club informó el 10 de octubre que el período de recuperación estimado era de 10 a 12 semanas de baja. La ruptura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda ya está quedando atrás y el '9' de Salou está muy cerca de volver a los terrenos de juego.

Gistau es un goleador muy prometedor / FCB

Este atacante de 17 años ya disputó el curso pasado cinco partidos con el segundo equipo blaugrana y en la Youth League anotó tres goles en dos partidos disputados.

La mejor temporada de Gistau la disputó en la cantera blaugrana en la temporada 23-24 en la que el ex del Reus marcó 15 goles entre el Juvenil B y Juvenil A sumando 37 participaciones entre ambos conjuntos.

Gistau es un '9' muy completo / FCB

Óscar Gistau es un delantero centro moderno que destaca por una capacidad para presionar muy interesante.

En la fase ofensiva además de su innata habilidad rematadora, el de Salou destaca por un juego muy dinámico en el que no rehúye caer a las bandas y participar en el juego combinativo.

Gistau necesita jugar para volver a sonreir / Valentí Enrich

Gistau fue fichado del Reus para el Infantil B blaugrana. En el fútbol-11 blaugrana Gistau se hartó de marcar goles respondiendo a un perfil de delantero centro nato poco usual en el fútbol formativo blaugrana.

Uno de sus entrenadores en la cantera blaugrana, Ivan carrasco, lo dirigió en el Cadete A y lo definió así en Sport: "Òscar Gistau es un nueve muy completo, un híbrido entre el delantero centro referencial y el falso nueve. Es capaz de ser referencia para un juego directo, con capacidad para descargar y proteger el balón pero a su vez es un atacante muy asociativo que sabe acercarse y combinar con los interiores".

Gistau trabaja para dejar atrás las lesiones / FCB

Los problemas en el isquio y esta última lesión de rodilla han martirizado a Gistau y le han frenado su inmensa proyección. La prioridad del jugador y del club es poder dejar atrás estos problemas físicos.

Si el de Salou es capaz de enlazar partidos con continuidad y a un alto nivel físico los goles caerán como fruta madura. Óscar Gistau está de vuelta. Belletti cruza los dedos para que en esta