Belletti: un punto de partida como el de Guardiola en el 2007

Verano del 2007. Juliano Belletti y Pep Guardiola viven realidades cruzadas. El lateral brasileño acaba su etapa como jugador del Barça y se enrola en el Chelsea inglés mientras que Guardiola inicia su exitosa trayectoria como entrenador aceptando la propuesta de dirigir al Barça B. El filial blaugrana había descendido a Tercera división tras un curso difícil en el que Quique Costas no pudo lograr la permanencia en Segunda B.

Belletti asume 18 años después las riendas de un Barça Atlètic que también acaba de bajar de categoría. Sergi Milà estuvo cerca pero no pudo mantener al filial en la Primera Federación y el Barça Atlètic bajó a la cuarta categoría del fútbol español.

Pep Guardiola con Espasandín, Xavi Torres, Abraham, eneko y Córcoles / Javier Ferrándiz

Si a Guardiola lo ficharon para el banquillo del segundo equipo blaugrana en el 2007 Joan Laporta (presidente) y José Ramon Alexanko (director del fútbol base) a Belletti lo han escogido para reflotar al Barça Atlètic las dos mismas personas. Laporta vive su segunda etapa como presidente blaugrana mientras que Talin es una vez más el máximo responsable de la cantera blaugrana.

Juliano Belletti en Maracaná donde el Juvenil juega la final de la Intercontinental Sub-20 / @fcbmasia

Los paralelismos entre Guardiola y Belletti son evidentes. Cuando Pep asumió la dirección del Barça Atlètic lo hacía con el bagaje de haber sido uno de los mejores centrocampistas de la historia del Barça mientras que Belletti es también un exfutbolista contrastado con un currículum envidiable en el Barça y en otros grandes clubes.

Una diferencia sustancial es la edad de ambos ya que Pep asumió el Barça B con apenas 36 años mientras que Belletti (49 años) ha entrenado en Brasil, ha sido segundo entrenador del Juvenil A y el filial y se ha consagrado en la cantera ganando un triplete con el Juvenil A.

Guardiola fue presentado con Laporta y Alexanko en el 2007 / Zoltan Czibor

El reto de Belletti es similar al de Pep hace 18 años. Juliano se encuentra con un equipo en el que han saltado en los últimos meses numerosos jugadores al primer equipo (Lamine, Cubarsí, Bernal, Casadó..).

Cuando Guardiola debutó como técnico tampoco pudo contar con los recién ascendidos Bojan y Gio Dos Santos y otros como Marc Crosas estaban en dinámica de primer equipo como ahora sucede con Dro, Toni, Jofre o Guille.

Curiosamente el 2007 es un año de confluencia porque es cuando nacieron algunos de los jugadores que ya están con Flick (Lamine, Cubarsí, Bernal o Jofre) y muchos de los que trabajarán con Belletti (Landry, Cuenca, Quim Junyent o Juan Hernández). Otros como los primos Fernández, Dro o Gistau no habían nacido cuando Guardiola debutó en Premià con el Barça Atlètic.

Belletti es un entrenador de gran proyección / Dani Barbeito

Si el de Santpedor debutaba ante un modesto conjunto catalán, Belletti lo hará ante el Porreres, otro club muy humilde que pondrá a prueba al Barça Atlètic actual. Pep debutó con un discreto 0-0 pero la progresión de aquel equipo fue impresionante y se logró ascender a la Segunda B con una temporada brillante. Fue tan destacable el trabajo de Guardiola que joan Laporta lo eligió como sustituto de Frank Rijkaard.

Guardiola y Tito Vilanova en su primera temporada como técnicos del Barça B / Pedro Castroverde

Guardiola escogió a Tito Vilanova como su mano derecha mientras que Fran Sánchez es el ayudante de Belletti. Si Tito había dirigido a Messi, Cesc o Piqué, Fran Sánchez ha dirigido a futbolistas como Thiago Alcántara, Gai Assulin o Oriol Romeu. Los dos primeros formaron parte de aquel Barça B de Guardiola mientras que Romeu debutó en el primer equipo en la etapa de Pep.

Belletti y Fran Sánchez en el banquillo del campo de L'Escala / Dani Barbeito

Ahora Belletti trabajará para que el filial logre ascender de categoría y quién sabe si a medio plazo el banquillo del Spotify Camp Nou le espera cuando Flick acabe su era.

Belletti es un técnico apreciado por el director deportivo Deco como guardiola era apreciado por Txiki Begiristain. Si Belletti y deco triunfaron en el Barça de Rijkaard, anteriormente Guardiola y Txiki lo habían hecho en el Dream Team de Cruyff.

Belletti quiere seguir la estela de Guardiola / SPORT

Guardiola reinventó la posición de mediocentro en el Barça mientras que Belletti fue uno de los primeros laterales que atacaba como un extremo. Ni uno ni el otro destacaban por su aportación goleadora pero los dos eran excelentes pasadores. Ambos ganaron una Champions en su etapa de jugadores y pep logró sumar dos más en su etapa como técnico blaugrana.

Guardiola y Belletti conquistaron una Champions en su etapa de jugadores del barça / SPORT

El de Santpedor se ganó a sus jugadores con una gestión del vestuario muy cercana en la que los conceptos futbolísticos estaban enfocados en potenciar las cualidades ofensivas de sus jugadores. De belletti destacan los jugadores su empatía y una gran visión del juego. Juliano Belletti está en una situación parecida a la de Guardiola hace 18 años.. ¿y si se repite la historia?