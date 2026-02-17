FC Barcelona
Belletti prueba con éxito a Guille de extremo izquierdo
El entrenador del Barça Atlètic situó al centrocampista de la Zona Franca como '11' en las semifinales de la Copa Catalunya
El filial blaugrana alineó de inicio contra el Andorra a dos delanteros puros y la duda era quién completaría el ataque. Joaquín Delgado y Ureña estuvieron acompañados por Guillermo Fernández Casino. Su primo Toni era el otro candidato a completar el trío de delanteros pero el mediapunta blaugrana se situó de interior derecho.
Guille es un jugador polivalente que ha jugado de mediocentro y falso '9' pero con Belletti no había actuado todavía como extremo enganchado a la banda izquierda.
Si tiene que desplazarse a una banda Guille se siente más a gusto en la izquierda ya que puede perfilarse a su pierna dominante y dibujar diagonales interesantes.
Así llegó el 1-0 en la semifinal disputada en el Johan Cruyff. Entre los primos Fernández-Casino llegó el primer gol del encuentro, Toni asistió a Guille y este superó con un chut impecable al portero Owono.
Una diana que le dio confianza a la gran promesa de La Masia. Guille, de 17 años, es un jugador con mucho despliegue físico y en esta demarcación ayudó al lateral Oduro y se complementó de manera interesante con Delgado y Ureña.
En el minuto 35 otra jugada de Toni la pudo culminar con un centro interesante Guille que a dos minutos para el descanso rozó el gol con una volea bien despejada por el portero visitante.
Aunque la acción acabó anulada por fuera de juego mostró el enorme peligro de Guille cuando se acerca al área.
El Andorra logró empatar el gol inicial de Guille pero el Barça siguió compitiendo y el propio Guille pudo marcar el 2-1 con un remate cruzado que desvió un defensa del Andorra. Delgado fue finalmente quién anotó el 2-1 que clasificó al Barça Atlètic para la final de la Copa Catalunya.
Belletti ha perdido por lesiones graves a los extremos Sama Nomoko y Dani Rodríguez mientras que el ghanés Aziz también está de baja. Ante la escasez de efectivos ofensivos, la prueba de situar a Guille como '11' puede resultar productiva para lo que resta de curso.
El próximo partido del Barça Atlètic se volverá a disputar en el Johan Cruyff este próximo domingo (12h) en el Johan Cruyff. El Alcoyano pondrá a prueba a un filial que saldrá con la intención de dejar atrás la Copa Catalunya y centrarse en el objetivo del ascenso a la Primera Federación.
